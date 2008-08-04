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۱۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹

تیم فوتبال سویا قهرمان جام راه آهن مسکو شد

تیم فوتبال سویا قهرمان جام راه آهن مسکو شد

تیم فوتبال سویا دیشب با سه گل مقابل لوکوموتیو مسکو به برتری رسید و عنوان قهرمانی تورنمنت چهارجانبه راه آهن را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سویا که جمعه در نخستین بازی خود با یک گل میلان را شکست داده بود دیشب در دیدار نهایی این رقابت ها با 3 گل کوفی اندری(4)، آرونا کونه(23) و ارنستو خاویر چوانتون(82) تیم لوکوموتیو مسکو را شکست داد و به عنوان قهرمانی تورنمنت چهارجانبه راه آهن مسکو دست پیدا کرد.

در دیدار رده بندی این دوره از رقابت ها هم تیم چلسی موفق شد با درخشش نیکلاس آنلکا با 5 گل مقابل میلان به برتری برسد. فرانک لمپارد(3) و آنلکا (58، 51، 18، 8) گل های تیم لندنی را به ثمر رساندند تا تیم چلسی به عنوان سومی این دوره از رقابت ها دست پیدا کند.

کد مطلب 726777

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