670 میلیارد ریال صرف یارانه گاز در لرستان شد

سید حسین پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این در حالی است که در سال 85 نیز بیش از 258 میلیارد و 947 میلیون و 245 هزار ریال در این بخش یارانه داده شده است.

وی با اشاره به طرح تحول اقتصادی دولت، این طرح را یکی از اقدامات شجاعانه دولت نهم عنوان کرد و افزود: هدفمند کردن یارانه های به خصوص یارانه های بخش انرژی یکی از ضروری ترین برنامه هایی است که در طرح تحول اقتصادی دولت پیش بینی شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به لرستان، بیان داشت: در جریان سفر اول رئیس جمهور به لرستان دو مصوبه به منظور تامین گاز در مناطق مختلف استان به تصویب رسید.

پزشکی عنوان کرد: یکی از مصوبات هیئت دولت در لرستان در رابطه با اجرای خط انتقال گاز 36 اینچ از ملایر به خرم آباد بود که اقدامات اولیه برای اجرای این خط انجام شده است.

وی اعتبار اختصاص یافته برای این طرح را 124 میلیون دلار عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان در ادامه به مصوبه دیگر هیئت دولت در لرستان اجرا کرد و افزود: مصوبه اجرای خط انتقال گاز شهر معمولان دیگر مصوبه هیئت دولت در استان است که با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان از پیشرفت 40 درصدی برخوردار است.