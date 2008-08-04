۱۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

670 میلیارد ریال صرف یارانه گاز در لرستان شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان گفت: سال گذشته بیش از 670 میلیارد و 980 میلیون و 966 هزار ریال صرف در بخش گاز لرستان یایارنه اعمال شده است.

سید حسین پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این در حالی است که در سال 85 نیز بیش از 258 میلیارد و 947 میلیون و 245 هزار ریال در این بخش یارانه داده شده است.

وی با اشاره به طرح تحول اقتصادی دولت، این طرح را یکی از اقدامات شجاعانه دولت نهم عنوان کرد و افزود: هدفمند کردن یارانه های به خصوص یارانه های بخش انرژی یکی از ضروری ترین برنامه هایی است که در طرح تحول اقتصادی دولت پیش بینی شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به لرستان، بیان داشت: در جریان سفر اول رئیس جمهور به لرستان دو مصوبه به منظور تامین گاز در مناطق مختلف استان به تصویب رسید.

پزشکی عنوان کرد: یکی از مصوبات هیئت دولت در لرستان در رابطه با اجرای خط انتقال گاز 36 اینچ از ملایر به خرم آباد بود که اقدامات اولیه برای اجرای این خط انجام شده است.

وی اعتبار اختصاص یافته برای این طرح را 124 میلیون دلار عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان در ادامه به مصوبه دیگر هیئت دولت در لرستان اجرا کرد و افزود: مصوبه اجرای خط انتقال گاز شهر معمولان دیگر مصوبه هیئت دولت در استان است که با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان از پیشرفت 40 درصدی برخوردار است.

