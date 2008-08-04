به گزارش خبرنگار مهر، در شماره جدید "نشان" سرمقاله اختصاص پیدا کرده به مطلبی با عنوان "ورزش در زمین گرافیک". مروری بر کارهای محمود رمضانی و مطلبی به قلم ابراهیم حقیقی از گفتگو با علی خسروی، شهرام گلپریان و علی‌اصغر محتاج در ادامه آمده است.

مطلبی درباره نقش‌های ورزشی ایرانی، مطلبی به قلم ریچارد دابل دی، استفان گلد اشتاین، دیونیسیس لیوانیس و رامین شیخانی درباره "توسعه طراحی گرافیک در مسابقات المپیک"، مقاله‌ای درباره "رشد طراحی گرافیک در چین" به قلم وانگ شائو کیانگ و "سفر به دنیای نو و ناشناخته سایان" در بخشی دیگر از مطالب این شماره منعکس شده است.

در نهایت مطلبی با عنوان "نگاه سرد المپیک طراحی گرافیک" به قلم مایکل بیروت، معرفی کتاب‌های "قفل‌های ایران"، "ای جی آی: طراحی گرافیک از سال 1950"، "یان وان تورن: تجربه خطیر" و مجموعه یادداشت‌هایی بر 10 سالگی کتاب سال گرافیک 86 به کار پایان می‌دهد.

شانزدهمین شماره فصلنامه "نشان" ویژه بهار 87 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی ساعد مشکی در 84 صفحه با قیمت 5200 تومان منتشر شده است.