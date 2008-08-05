زبان دلفینهای آمریکای لاتین با دلفینهای مدیترانه تفاوت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، زیست شناسان دریایی مرکز ملی پاتاگونیا در آرژانتین که نتایج یافته های خود را در کنفرانس بین المللی ارتباطات صوتی پرندگان و پستانداران در اسکاتلند مطرح کرده اند کشف کردند که دلفینهای ساکن سواحل شبه جزیره "والدز" در پاتاگونیا واقع در منطقه میان شیلی و آرژانتین خارج از گروه کر خویشاوندان مدیترانه ای خود آواز می خوانند.

نتایج این تحقیقات که بین سالهای 2003 تا 2005 انجام شده است نشان می دهد در شرایطی که دلفینهای ساکن مدیترانه با "سوت زدن" و "هو هو کردن" آواز می خوانند و ارتباط برقرار می کنند دلفینهای پاتاگونیا از صدای "تک تک" که شبیه به "جیرجیر کردن" است استفاده می کنند.

براساس گزارش آنسا، این دانشمندان در خصوص علت این تفاوت زبانی توضیح دادند: "علت این مسئله نبود امواج صوتی تولید شده از منابع خارج از آب است. ما ساعتهای طولانی به صداهایی که از آواز این حیوانات ضیط کرده بودیم گوش دادیم و از بین 100 هزار صدای جیر جیر و تک تک تنها 14 صدای مشابه هوهو و سوت زدن شنیدیم. این حیوانات شکار می کنند، غذا می خورند و می خوابند و زمانی که بیدار هستند همیشه حرف می زنند و هرگز ساکت نمی شوند. زمانی که شکار می کنند از تک تک های منفرد و مجزا استفاده می کنند و زمانی که غذا می خورند ترجیح می دهند این صدای تک تک مجزا را دنبال هم و به صورت سری بیاورند. به طوری که به نظر می رسد از واژگان منفرد و یا جملات برای برقراری ارتباط استفاده می کنند."