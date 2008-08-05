"مناظره" واشینگتن برای تلویزیون دوبله شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "وانیا در خیابان چهل و دوم" به مدیریت زهره شکوفنده و گویندگی حسین عرفانی، منوچهر اسماعیلی، میثم نیکنام، مریم شیرزاد، آزیتا لاچینی، زویا خلیل‌آذر، شایان شام‌بیاتی و ابراهیم شفیعی برای تلویزیون دوبله شد.

این فیلم آمریکایی را لویی مال سال 1994 با نقش‌آفرینی والاس شون، جولین مور، بروک اسمیت، لری پاین و جرج گینس به مدت 120 دقیقه جلو دوربین برد. دیوید ممت فیلمنامه "وانیا در خیابان چهل و دوم" را بر مبنای نمایشنامه معروف "دایی وانیا" اثر آنتوان چخوف نوشت.

پوستر فیلم "سرعت"

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: آندره گره‌گوری که از سال 1975 نمایشنامه‌ای روی صحنه نبرده، به بازیگرانی از جمله والی شون همکار و بازیگرش در فیلم "شام من با آندره" (1981) پیشنهاد می‌کند به اتفاق روی کمدی آنتوان چخوف که به نومیدی‌ها و سرخوردگی‌های طبقه مرفه روسیه می‌پردازد، کار کنند...

لویی مال (1995ـ 1932) فیلمساز معروف فرانسوی سازنده فیلم‌هایی تحسین شده چون "آسانسور به سوی سکوی اعدام" 1958، "لاکوب لوسین" 1974، "بچه خوشگل" 1978، "آتلانتیک سیتی" 1980، "خداحافظ بچه‌ها" 1987، "میلو در ماه مه" 1990 و "خسارت" 1992 است.

او در 1937 برای فیلم "زمزمه دل" و در 1987 برای "خداحافظ بچه‌ها" نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی بود و برای "آتلانتیک سیتی" نیز نامزد اسکار بهترین کارگردان شد. مال در 1956 برای "دنیای خاموش" جایزه نخل طلا کن را برد و برای دو فیلم "آتلانتیک سیتی" و "خداحافظ بچه‌ها" جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز را دریافت کرد.

فیلم سینمایی "سرعت" به مدیریت سعید مظفری و گویندگی فریبا رمضانپور، منوچهر زنده‌دل، امیر عطرچی، مهناز آبادیان، شهروز ملک‌آرایی و ... برای شبکه نمایش خانگی دوبله شد. این تریلر آمریکایی را یان دی دبونت سال 1994 بر مبنای فیلمنامه آندری بارت کوویاک به مدت 116 دقیقه جلو دوربین برد.

در "سرعت" کیانو ریوز، دنیس هاپر، ساندرا بولاک و جو مورتن بازی کرده‌اند و مارک منسینا موسیقی متن آن را ساخته است. در خلاصه داستان فیلم آمده است: هوارد پین پلیس روانپریش از کار برکنار شده با بمبگذاری باج‌خواهی می‌کند. جک و همکارش اعضاء گروه ضربت که در پی دستگیری پین هستند، در مکالمه تلفنی با او درمی‌یابند او در اتوبوسی بمب کار گذاشته است.

دی بونت هلندی تا پیش از آنکه در 1994 با فیلم پرفروش "سرعت" با بازی ریوز کارگردانی را تجربه کند، به عنوان یکی از فیلمبرداران سرشناس سینما شناخته می‌شد. او فیلمبرداری را از اواسط دهه 1960 در هلند آغاز کرد و در بسیاری از فیلم‌های پل ورهوفن فیلمساز معروف هلندی همکاری داشت.

"جان سخت"، "شکار زیردریایی سرخ"، "اسلحه مرگبار 3" و "باران سیاه" از فیلم‌های مطرح هالیوودی او به عنوان فیلمبردار است. دی بونت در مقام کارگردان فیلم‌های "گردباد"، "سرعت 2: کنترل کشتی"، "حضور ارواح" و "لارا کرافت مهاجم مقبره: گهواره زندگی" را در کارنامه دارد. این فیلمساز 65 ساله در 1995 برای فیلم "سرعت" نامزد اسکار بهترین کارگردان شد.

فیلم سینمایی "سرعت" با بودجه 30 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن حدود 351 میلیون دلار بود. دنباله این فیلم با نام "سرعت 2: کنترل کشتی" سال 1997 ساخته شد و ساندرا بولاک نقش خود را در فیلم اول تکرار کرد. اما ریوز در این پروژه نقشی نداشت.

فیلم سینمایی "تپه‌های خشم" به مدیریت چنگیز جلیلوند و گویندگی افسانه پوستی، پرویز ربیعی، امیر حکیمی، فریده کاکاوند، محمدرضا سیکارودی و ... برای تلویزیون دوبله شد. این فیلم سینمایی به کارگردانی رابرت آلدریچ سال 1959 ساخته شد و در آن رابرت میچم، استنلی بیکر، الیزابت مولر و جیا اسکالا نقش‌آفرینی کردند.

داستان این فیلم بریتانیایی 105 دقیقه‌ای سال 1941 پیش از اشغال یونان توسط نازی‌ها می‌گذرد. یک خبرنگار جنگی می‌پذیرد در ازای گرفتن بیست هزار دلار، فهرست اسامی شانزده نفر از رهبران گروه‌های مخفی یونان را به لندن ببرد و به اداره اطلاعات و جاسوسی بریتانیا تحویل دهد و ...

رابرت آلدریچ (1983ـ1918) فیلمساز آمریکایی به خاطر ساخت فیلم‌هایی چون "بوسه مرگبار"، "کارد بزرگ"، "چه بر سر بیبی جین آمد؟"، "پرواز ققنوس" و "دوازده مرد خبیث" شهرت دارد. او برای "کارد بزرگ" در 1955 جایزه شیر نقره‌ای جشنواره ونیز را برد و برای فیلم "برگ‌های پائیزی" در 1956 برنده جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردان از جشنواره برلین شد.

نمایی از فیلم سینمایی "مناظره"

فیلم سینمایی "مناظره" با نام اصلی "مناظره‌کنندگان بزرگ" با مدیریت امیر قطعه‌ای و گویندگی حسین عرفانی، میثم نیکنام، شروین قطعه‌ای، نگین کیانفر، ناصر خاوری، سعید مقدم‌منش، سعید شیخ‌زاده و... برای تلویزیون دوبله شد. این فیلم 123 دقیقه‌ای را دنزل واشینگتن سال 2007 ساخت و واشینگتن، چریسا آلن، ران اوگست، اندرو بمبرگ و مایکل بیزلی بازیگران آن هستند.

داستان فیلم سال 1935 روی می‌دهد و درباره ملوین تالسن استاد دانشکده ویلی در مارشال تگزاس است که رهبری دانشجویان سیاهپوست مناظره‌کننده دانشکده را در رقابت با تیم دانشگاه هاروارد به عهده می‌گیرد. فروش فیلم در آمریکای شمالی حدود 30 میلیون دلار بود. "مناظره" دومین تجربه کارگردانی واشینگتن بازیگر 54 ساله برنده اسکار پس از "آنتوان فیشر" است.