این مدرس و کارگردان تئاتر درباره حضور در جشنواره تئاتر دانشجویی اسپانیا به خبرنگار مهر گفت: در حال تمرین نمایشی با نام "سیدروماک" هستیم که از دو بخش "سید" بر اساس نمایشنامه "السید" و "روماک" برگرفته از نمایشنامه "آندروماک" به صورت دو اجرای کارگاهی شکل گرفته است.

رحیمی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر دانشجویی اسپانیا در شهریورماه، درباره اجرای این اثر در داخل نیز اظهار داشت: هنوز برای اجرای "سیدروماک" تقاضایی ارائه نداده‌ایم، ولی بعد از حضور در اسپانیا هماهنگی‌های لازم را برای اجرای عمومی اثر انجام خواهیم داد.

وی درباره دیگر فعالیت‌های تئاتری خود در سال 87 گفت: متن "گرسنه نیستی" از آثار خودم را برای حضور در پنجمین جشنواره تئاتر ماه ارائه داده‌ام. همچنین نمایشنامه "ضامن" را با داستانی معاصر برای حضور در ششمین جشنواره تئاتر رضوی نیز ارائه داده‌ام.