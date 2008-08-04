رقابتهای بخش قرائت مسابقات بین المللی قرآن ضعیف است

حجت الاسلام حمید درایتی در حاشیه مسابقات بین المللی قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: علت عمده این ضعف نبود زمینه فعالیت در کشورهای دیگر است.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر فعالیتهای قرآنی در این کشورها اختصاص به «حفظ» دارد و کشورهای مغرب، تونس عربستان سعودی و امارات در این بخش از جایگاه قوی برخوردارند.

وی درباره مقایسه بین کشورهای مالزی، ایران و عربستان به لحاظ کیفیت برگزاری مسابقات قرآن گفت: مقایسه را باید در سه بخش سطح شرکت کنندگان، کیفیت داوری و کیفیت برگزاری مورد بررسی قرار داد.

داریتی که تاکنون پنج دوره در رقابتهای بین المللی به داوری پرداخته است ادامه داد: در سطح شرکت کنندگان، قوی ترین حفاظ در رقابتهای عربستان شرکت می کنند اما در بخش قرائت این کشور جایگاه ضعیفی دارد.

حجت الاسلام درایتی خاطر نشان کرد: مسابقات، مالزی هم فقط در بخش قرائت متمرکز است ولی مسابقات جمهوری اسلامی ایران هر دو بخش را شامل می شود.

این داور جمهوری اسلامی، در مورد کیفیت قضاوت هم گفت: با فاکتور گرفتن از ملیت خود مدعی هستم که مسابقات ایران به لحاظ داور بسیار دقیق است و مدعای این سخن نیز آیین نامه حفظ است که حتی از مسابقات عربستان قوی تر است و مورد دوم دستورالعمل قضاوت مسابقات است.

وی در عین حال اضافه کرد: بخشی از آیین نامه داوری از آنجا که دچار ابهام است نیاز به بازنگری دارد.

درایتی در خصوص کیفیت برگزاری نیز با بیان اینکه، هر سال کیفیت برگزاری مسابقات در جمهوری اسلامی بهبود می یابد گفت: ولی عربستان در بخش کیفیت مسابقات از ایران قوی تر است.

داور بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی درباره انتقال این مسابقات پس از سالها به خارج از پایتخت با بیان اینکه ضعف عمده دوره فعلی در بخش نحوه برگزاری بود، خاطر نشان کرد: ویژگی مثبت این رویداد این است که مشهد به عنوان شهری که بیشترین حافظ را در سطح کشور دارد می تواند بهترین میزبان باشد.

وی یادآور شد: انتقال مسابقات به مشهد اجابت یک مطالبه جمعی بوده است زیرا مشتاقان فراوانی پیگیر مباحث قرائت در این استان هستند.