به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، موزه اسلامی آلمان شامل گنجینه هایی از هنرهای اسلامی، تمدن اسلامی، اسناد و مدارک تاریخی درباره روابط آلمان و اروپا با جهان اسلام از دوران خلافت عثمانی در اندلس است.

روابط آلمان با جهان اسلام به قرون وسطی یعنی حدود سال 750 میلادی باز می‌گردد.

انتخاب شهر نورنبرگ آلمان به منظور برقراری این موزه وجود اسناد تاریخی مرتبط با مسلمانان در آن است. همچنین این شهر نخستین شهر آلمان است که استاندار آن به حقوق بشر، آزادیهای کلی، گفتگوهای فرهنگی و ارتباط با مسلمانان دعوت کرده است.

هارست کاپ رئیس موزه اظهار امیدورای کرد که این موزه با تشریک مساعی کشورهای اسلامی در سال 2009 افتتاح شود.

این موزه از سوی وزیر خارجه امور خاورمیانه و شمال افریقای آلمان در همایش بین المللی "حقوق بشر و آزادی" که در ماه ژوئن در نورنبرگ برگزار شده بود، پیشنهاد داده شد.