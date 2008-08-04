اختلاف میراث فرهنگی و شهرداری کرج بر سر باغهای جهانشهر برطرف شد

سید مهدی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سال گذشته باغهای جهانشهر کرج به ثبت آثار ملی رسید و اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی شهرستان کرج از هرگونه ساخت و ساز در این محدوده جلوگیری کرد.

وی افزود: پس از آن شهرداری به مدت نه ماه پیگیری کرد تا بتواند اجازه اتمام پروژه ساخت ساختمان اصلی شهرداری کرج و ملک های خصوصی که از شهرداری مجوز ساخت و ساز را داشته اند، دریافت کند که سرانجام به نتیجه مطلوب دست یافت.

این مسئول خاطرنشان کرد: ساخت و سازهای که در این منطقه در حال انجام بود قبل از ثبت باغ های جهانشهر مجوز ساخت و ساز دریافت کرده بودند و تعدادی از آنان نیز در حال اتمام فعالیت خود بودند که با مانع میراث فرهنگی مواجه شدند.

وی تاکید کرد: با پیگیری های صورت گرفته در حال حاضر باغات فعلی جهانشهر مطلق به سازمان میراث فرهنگی و املاک مردم و ساختمان شهرداری خارج از این ثبت ملی قرار گرفته است و مشکلات شهرداری و مردم نیز در این زمینه برطرف شد.

باغات جهانشهر که از عمری طولانی برخوردار هستند و به نحوی ریه مرکزی شهر کرج محسوب می شوند در دهه گذشته به دلیل بی دقتی اعضای شورای شهر و شهرداری این کلانشهر مورد سواستفاده افراد سودجو قرار گرفته و بخش اعظمی از آن تخریب شده است.