پرداخت هدفمند یارانه ها مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور را حل می کند

آیت الله علی رازینی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه دولت باید پرداخت یارانه ها را هدفمند کند و در مسیر صحیح هزینه کند، اظهار داشت : اجرای طرح تحول اقتصادی با هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت نهم بر اساس مطالعات علمی و دقیق در این زمینه است .

آیت الله رازینی شناسایی اقشار آسیب پذیر را مورد تأکید قرار داد و افزود : یارانه ها باید به دست افراد نیازمند برسد .

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی مردم از دولت امداد می گیرند، تصریح کرد : باید کارها به گونه ای انجام شود که مردم به خود متکی شوند و از کمکهای دولتی بی نیاز گردند .

نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری گفت : باید مسیری طی شود که مردم تولید کافی داشته باشند و به میزان تلاش خود از درآمد کافی بهره مند شوند .

آیت الله رازینی خاطرنشان کرد : متأسفانه به دلیل مشکلات موجود دولتها مجبور به پرداخت یارانه و کمک به مردم در تأمین اقلام مصرفی هستند تا همه مردم قدرت خرید داشته باشند و به راحتی زندگی کنند .

وی با تأکید بر مبارزه با قاچاق کالا افزود : درآمد مردم جامعه باید افزایش یابد و دولت از افرادی که توان کار ندارند و از کار افتاده هستند حمایت کند .

آیت الله رازینی ساختار اقتصادی کشور را نیازمند اصلاح دانست و یادآور شد : حقوق و دستمزد کارگران و مهندسان باید به حد استاندارد برسد تا این افراد برای کسب درآمد بیشتر به خارج از کشور مسافرت نکنند .