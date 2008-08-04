ساخت ذرات نانو - برچسب با هدف مبارزه با جرائم مسلحانه

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه شری فناوری را توسعه داده اند که در ساخت "نانوبرچسبها" کاربرد دارد. این نانوبرچسبها روکش فشنگ اسلحه را می پوشانند و می توانند DNA استفاده کننده را بگیرند.

به این ترتیب پلیس با جمع آوری و آزمایش پوکه های فشنگهایی که از اسلحه مجرمان در محل حملات مسلحانه باقی مانده می تواند به DNA استفاده کننده و شناسایی سریعتر مجرم دست یابند.

این "نانوبرچسبها" که به سختی قابل شستشو هستند به آسانی می توانند به دست و لباسهای استفاده کننده از فشنگهای اسلحه منتقل شوند و بنابراین در ردیابی تبهکار به کار روند.

براساس گزارش نانوتکنولوژی نیوز، این برچسبها در حقیقت نانوذراتی هستند که همانند روش گرده افشانی پراکنده شده و منتقل می شوند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "این فناوری از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به ابزاری کلیدی برای پلیس در مبارزه با جنایتهای مسلحانه است. استفاده از فناوری نانو به این معنا است که ما اکنون از راههای مطمئنی برای ارتباط داشتن با اسلحه، فشنگ و استفاده کننده آن برخورداریم."