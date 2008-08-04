  1. استانها
مسابقه بزرگ میهمانی ملکوت در استان کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کارشناس آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت : مسابقه بزرگ میهمانی ملکوت برگرفته از سیره حضرت فاطمه (س) در سطح استان کرمانشاه برگزار می شود.

علی احمدی در گفتگو باخبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت : این مسابقه به صورت غیر حضوری در بین بیش از 100 پایگاه تابستانی و 15 مرکز قرآنی تحت نظارت این اداره کل توسط واحد آموزش برگزار می شود.

 

وی افزود: مسابقه میهمانی ملکوت در راستای هر چه بیشتر آشنا شدن مردم با جزئیات زندگی حضرت زهرا (س) و غنا بخشی به اوقات فراغت تابستانی جوانان و نوجوان بر اساس کتاب میهمانی از ملکوت برگزار می شود.

 

احمدی مهلت شرکت در مسابقه را 15 مرداد اعلام و تصریح کرد: به برندگان این مسابقه جوایز ارزنده ای از جمله پنج کمک هزینه برای حج عمره، 14 کمک هزینه برای عتبات عالیات ، 14 کمک هزینه برای زیارت مشهد مقدس و صدها جوایز ارزنده دیگر اهداء می شود.

 

کارشناس آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: نتایج این مسابقه همزمان با ولادت با سعادت امام زمان (عج) در روزنامه ایران اعلام می شود.

