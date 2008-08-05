اعلام نفرات نهایی تیم نوجوانان بعد از تورنمنت اوکراین / لغو دیدارهای تدارکاتی تبریز

علی دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم ملی نوجوانان گفت: پس از حضور در اردوی اوکراین و زیر نظر گرفتن رقابت های آموزشگاه های کشور که از هفته دیگر در تبریز برگزار می شود، فهرست نهایی بازیکنان را برای حضور در مسابقه های قهرمانی نوجوانان آسیا اعلام می کنیم.

وی همچنین ادامه داد: دور جدید تمرینات ما پس از اردوی تبریز، از روز 24 مردادماه در تهران آغاز می شود و روز 28 مردادماه هم برای شرکت در تورنمنت اوکراین به این کشور سفر می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان افزود: قرار بود ظرف روزهای آینده دو دیدار تدارکاتی با یک تیم دسته اولی تبریز و یک تیم امید این شهر انجام دهیم که به علت خستگی بازیکنان و افزایش احتمال مصدومیت، صلاح دیدم که این مسابقه ها را لغو کنم.

دوستی در پایان گفت: در 4 روز آینده این اردو، روزی دو نوبت تمرین انجام می دهیم که با هماهنگی ششکلانی رئیس هیئت فوتبال تبریز، سهرابی مدیرعامل شهرداری تبریز، داداشیان عضو کمیته جوانان و شکاری مسئول هماهنگی تیم، تمرینات ما در زمین اصلی ورزشگاه های شهرداری و یادگار امام تبریز برگزار شده تا بازیکنان را از نظر بدنی و هماهنگی به شرایط ایده آل برسانیم.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان شب گذشته در دومین دیدار دوستانه خود در تبریز با نتیجه 4 بر 3 مغلوب تیم امید راه آهن تبریز شد که محسن طالبات، اکبر ایمانی و پیام صادقیان گل های ایران را در این مسابقه به ثمر رساندند.