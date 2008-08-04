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۱۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۵

کوچکترین و سریعترین هولوگرامهای پرتوهای ایکس ساخته شدند

کوچکترین و سریعترین هولوگرامهای پرتوهای ایکس ساخته شدند

تیمی متشکل از پژوهشگران بین المللی از ترکیب دو تکنیک موفق شدند کوچکترین، سریعترین و برنده ترین هولوگرامهای پرتوهای ایکس میکروسکوپی دنیا را بسازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان لابراتوارهای برکلی و دانشگاه پرینستون آمریکا، دانشگاه اوپسالا در سوئد و دانشگاه هامبورک در آلمان موفق شدند دو نوع هولوگرام پرتوهای ایکس میکروسکوپی را توسعه دهند که هزاربرابر سریعتر و درخشان تر از هولوگرامهای پرتوهای ایکس فعلی است.

این دانشمندان هولوگرام اول را در مرکز "چشمه نوری پیشرفته" (ALS) در لابراتورا برکلی آمریکا با خط شعاع نوری 9.0.1 از نقاشی معروف لئوناردو داوینچی با عنوان "مرد ویتروین" (Vitruvian Man) ساختند. این هولوگرام نوعی گرافیک نوری است که در کمتر از دو میکرومتر (هر میکرون یک میلیونیم متر است) مرد ویتروین داوینچی را بازتولید کرده است.

این هولوگرام به 5 ثانیه نوردهی نیاز داشت و با وضوح تصویر 50 نانومتر (50 میلیاردیوم متر) مرد ویتروین را بازتولید کرد.

هولوگرام دیگر در مرکز "فلاش" در آلمان ساخته شد. این هولوگرام بازتولید باکتری گیاهی با عنوان Spiroplasma milliferum بود که با وضوح تصویر 150 نانومتر ساخته شد. این هولوگرام تنها به 15 کوادریوم ثانیه زمان نوردهی نیاز داشت.

نتایج این آزمایشات در تازه ترین شماره مجله نیچر فیزیک منتشر شده است.

کد مطلب 726893

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