سرسختی طالبان آمریکا را ناتوان کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نوشت: ائتلاف دوباره طالبان و ویژگی درنده خویی آنها هشداری را در افغانستان، واشنگتن و پایتخت کشورهای عضو ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) ایجاد کرده است. این ظهور دوباره آنها این سوال را مطرح می کند که این گروه آشوبگر چگونه مدیریتی داشته که قدرتمندترین ارتشهای جهان را عاجز و ناتوان کرده است.

" کارلوتا گال" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: طالبان شش سال پس از سرنگونی قدرت خود بار دیگر آنچنان در افغانستان رسوخ کرده اند که مقامهای امنیتی از تشدید اقدامها برای به دام انداختن آنها در اطراف کابل سخن می گویند . این ائتلاف دوباره طالبان مردم افغانستان را از سال 2001 تا کنون بیش از هر زمان دیگری ناامید کرده است.

در ادامه این مطلب آمده است: افزایش تلفات در نتیجه حملات این شبه نظامیان از جمله کشته شدن نه نظامی آمریکایی در یک حمله در ماه گذشته ، افغانستان را به میدان جنگ مرگبارتری از عراق تبدیل کرده و موجب شده تا تمرکز فرماندهان نظامی آمریکا و رقبای انتخاباتی آن بار دیگر بر جنگ افغانستان متمرکز شود.

هرالد تریبون خاطر نشان کرده است: سناتور " باراک اوباما" نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از سفر به افغانستان که دو هفته پیش انجام شد، وضعیت در این کشور را ناپایدار توصیف کرد و سناتور " جان مک کین" رقیب جمهوریخواه وی نیز گفته است :" ناامنی در افغانستان بدتر شده و دشمنان ما در وضعیت حمله و تهاجم قرار دارند." هر دوی آنها قول داده اند نیروهای بیشتر آمریکایی را به افغانستان اعزام کنند.

نویسنده افزوده است : اما اهداف جنگ در افغانستان کم کم به شکلی مبهم درآمده است. رهبران طالبان می گویند که نیازی را برای کنترل بر خاک افغانستان حداقل برای زمان کنونی احساس نمی کنند. به گفته مقامها و تحلیلگران نظامی، این سرسختی طالبان موفقیتشان را در حفظ رهبری منسجم آنها حتی بعد از رانده شدن از افغانستان ، توانایی آنها برای جذب مداوم نیروهای جدید و پیشرفت آنها را در داشتن پناهگاهی در مرز پاکستان نشان می دهد.

مقامهای نظامی می گویند: در حالیکه طالبان از چنین پناهگاهی برخوردار هستند، شکست آنها کار دشواری خواهد بود و مقامهای آمریکایی طی هفته های اخیر فشارهای خود را بر پاکستان به منظور اتخاذ اقدام بیشتر علیه طالبان و دیگر گروههای شبه نظامی افزایش داده اند.