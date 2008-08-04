۱۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

برای اعزام به حج تمتع؛

سازمان حج سپرده گذاران اردیبهشت 83 را به کاروانها فرا خواند

سازمان حج و زیارت سپرده گذاران اردیبهشت ماه 83 را برای ثبت نام در کاروانها و اعزام به حج تمتع در سال جاری فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه یک ماه و نیم از آغاز پذیرش زائران حج سال جاری در کاروانها سپری شده و هنوز تعدادی از واجدان شرایط مراجعه نکرده اند، ودیعه گذاران اول تا 31 اردیبهشت ماه سال 83 نیز می توانند به کاروانهای که جای خالی دارند مراجعه و پذیرش شوند.

سازمان حج و زیارت از این عده خواسته است که هر چه سریعتر به کاروانها مراجعه کنند تا از آموزش های زائرین عقب نیفتد.

پیش از این از کلیه کسانی که تا پایان فروردین 83 ودیعه گذاری کرده بودند برای حضور در کاروانها دعوت به عمل آمده بود که این افراد 90 درصد ظرفیت کاروانها را تکمیل کردند.

لازم به ذکر است ، اعزام زائرین حج سال جاری از روز بیست و دوم آبان ماه آغاز می شود.

