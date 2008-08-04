رشیدی درباره روند تولید این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: "یلدا" به سفارش صدا و سیما مرکز لرستان و شبکه اول در 15 قسمت 40 دقیقه‌ای تهیه می‌شود و تاکنون 15 درصد کار تصویربرداری شده و به زودی برای ادامه تصویربرداری عازم لرستان می‌شویم.

مجموعه تلویزیونی "یلدا" بر مبنای فیلمنامه حسن مشکلاتی و تهیه‌کنندگی افشین زمانی تولید می‌شود و لوکیشن‌های آن در لرستان و تهران است. در این مجموعه هوشنگ توکلی، افسانه ناصری، کاوه سماکباشی، پریسا گلدوست، فریبا نادری و ... بازی می‌کنند.

داستان "یلدا" روایتگر دختری به نام یلدا است که درگیر ماجراهای مختلف می‌شود. از دیگر عوامل تولید این پروژه می‌توان به علی یاور مدیر تولید، حامد وحید دستیار اول کارگردان و غزل رشیدی منشی صحنه اشاره کرد.