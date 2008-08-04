رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه بعد از تائید "گل" معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت : امروز نشست سال جاری شورای عالی نظامی ترکیه موسوم به "یاش" به ریاست اردوغان و با حضور فرماندهان عالی ارتش این کشور به پایان می رسد و این شورا نامزد خود برای تصدی پست ریاست ستاد ارتش تریه را به "عبدالله گل" معرفی می کند.

این نامزد در صورت تائید شدن از سوی رئیس جمهور از تاریخ 30 آگوست یعنی زمان بازنشستگی ژنرال "یاشار بیوک آنیت" به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش ترکیه مشغول به کار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، خبرهای مخابره شده از شورای عالی نظامی ترکیه از این نکته حکایت دارند که فرماندهان ارتش با نامزدی ژنرال "ایکلر باش بوغ" برای تصدی ریاست ستاد ارتش ترکیه با هم توافق کرده اند.

بر همین اساس در صورت تائید شدن ژنرال" باش بوغ" از سوی عبدالله گل، وی به مدت دو سال ریاست ستاد مشترک ارتش ترکیه را بر عهده خواهد داشت. زیرا در سال 2010 زمان بازنشستگی او فرا می رسد.

"ژنرال باش بوغ "هم اکنون فرمانده نیروهای زمینی ترکیه را برعهده دارد که درصورت رسیدن او به پست ریاست ارتش، ژنرال "اسحاق کاسانر" جانشین وی می شود و ژنرال "آتیلا اسحاق" فرماندهی نیروهای ژاندارمری ترکیه را بر عهده خواهد داشت.

بر اسا این گزارش، عبدالله گل امروز در ساعت 11 به وقت محلی با ژنرال بیوک آنیت و "وسدی گونل" وزیر دفاع ترکیه جلسه خواهد داشت و در این جلسه نامزد تصدی پست ریاست ستاد مشترک ارتش ترکیه به رئیس جمهور این کشور معرفی می شود.