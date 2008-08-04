رزمایش نشت گاز در شرکت پالایش نفت آبادان

رئیس اداره بهداشت، ایمنی ، آتش نشانی شرکت پالایش نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز ضمن رضایت بخش خواندن عملکرد واحدهای مختلف در مانور مذکور گفت: با توجه به قدمت صد ساله شرکت پالایش نفت آبادان و احتمال وقوع حوادث غیر منتظره در آن انجام مانورهایی با عناوین مختلف در پالایشگاه از دیرباز مورد توجه بوده است زیرا از این طریق ضمن ارزیابی عملکرد پرسنل به انسجام میان گروه های کاری می انجامد.

حمید رضا ترکی افزود: بحث اصلی در مدیریت استاندارد های (ISO 14001 ) و( OHSAS 18001) واکنش نیروهای عملیاتی موجود در شرایط اضطراری است، برای دستیابی به این مهم طبق برنامه زمانبندی شده ۹ مانور در نظر گرفته شده است که به صورت غیر منتظره و پیش بینی نشده گروه های هدف را درگیر کرده تا به صورت مستمر فعالیت نمایند و آمادگیهای لازم را کسب کنند.

وی تاکید کرد: تفاوت قابل توجه مانور نشت گاز با مانورهای دیگر انفجار مهیب ناشی از انهدام دو پند TNT بود که به واقعی تر به نظر رسیدن شرایط کمک شایان توجهی می کرد.

