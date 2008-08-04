ترویج ادب انتظار مهمترین وظیفه نهادهای فرهنگی در عصر غیبت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نخستین جشنواره بین‌المللی آخرین منجی، یاسر برخورداری مدیر اداره نظارت فرهنگی شهرداری تهران و مدیر کمیته بین‌المللی این جشنواره گفت: همه نهادهای فرهنگی در عصر غیبت باید در خدمت معرفی آخرین منجی بشریت باشند و از همین رو شهرداری تهران برخود تکلیف می‌داند که از تمام ظرفیتهای خود برای خدمت به فرهنگ مهدویت و ایجاد ادب انتظار در سطح کشور استفاده کند.

وی در ادامه به استقبال چشمگیری مردم جهان از برگزاری نخستین جشنواره بین المللی آخرین منجی اشاره کرد و گفت: جهانیان با استقبال باورنکردنی از این جشنواره نشان دادند که منتظر ظهور منجی حقیقی بشریت در برابر منجی‌ها خود ساخته و دروغین هستند. بیشترین درخواست و بیشترین آثار برای شرکت در جشنواره از سوی ایالات متحده بوده و حتی برخی آنها طی نامه‌های سرگشاده خواستار فعالیت بیشتر در حوزه بین‌المللی این جشنواره شده‌اند.

مدیر دفتر اداره نظارت فرهنگی شهرداری تهران از اطلاع‌رسانی گسترده در سطح مناطق 22 گانه شهرداری در خصوص برگزاری جشنواره آخرین منجی علاوه بر تقبل جوایز نفرات برتر کمیته بین المللی خبرداد و گفت: به مناسبت فرارسیدن سالروز نیمه شعبان در یک اقدام نمادین 313 جایگاه تبلیغاتی را به جشنواره بین المللی آخرین منجی، آیات و روایات حوزه مهدویت و اشعار سروده شده امام خمینی(ره) با موضوع مهدویت اختصاص داده و نمایشگاهی از آثار مهدی در ایام شعبانیه برگزار می‌کند.