30 میلیارد ریال برای آزادی زندان غیر عمد در استان کرمان نیاز است

سید حجت الله موسوی قوام اظهار داشت: دیه هر نفر مبلغ 40میلیون تومان است که ستاد دیه این مبلغ را به طور کامل پرداخت نمی کند و تا جایی که مقدور باشد از شاکی تخفیف و از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) کمک می گیرد و در نهایت مبلغ باقی مانده را پرداخت می کند.

موسوی قوام خاطر نشان کرد: از ابتدای سال در مجموع 45 نفر از زندانیان با مبلغ سه میلیارد و 390میلیون و500 هزار ریال از زندان آزاد شده اند.

وی گفت: چهار نوع جرم دیه تصادف، بدهی مالی، مهریه و نفقه را تحت پوشش قرار می دهیم و دو فاکتور نیازمندی و آبرومندی زندانیان را جهت کمک رسانی مد نظر قرار می دهیم.



