دکتر محمد بقایی - مترجم و اقبال شناس - درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: اقبال لاهوری در "تاریخ فلسفه ایران" به بررسی فلسفه ایران از زمان زرتشت تا عصر خود پرداخته و تمام دیدگاه های فلسفی در ایران را با نگاهی به اندیشه های سرزمین های دیگر بررسی کرده است.

وی افزود: اقبال در این کتاب - که رساله دکتری اش نیز بوده - کوشیده است تا اندیشه فلسفی ایرانیان را به طور مستقل بررسی و اثبات کند که اندیشه ایرانی مستقل از اندیشه دیگر کشورها بوده است.

این اقبال شناس در ادامه خاطرنشان کرد: امیرحسین آرین پور 40 سال پیش این کتاب را ترجمه کرد. این اثر با وجودی که حجم زیادی ندارد و در 150 صفحه خلاصه شده، به لحاظ محتوایی پر مغز و پر کشش است. نکات این کتاب گزیده ای از اندیشه های ایرانیان است و اقبال در سطر سطر آن طوری درباره این مبحث صبحت می کند که اگر کسی او را نشناسد تصور می کند اقبال یک ایرانی تمام عیار است که به تمام زوایای فلسفه ایران اشراف دارد.

به گفته بقایی (ماکان) این کتاب دو بخش و شش فصل دارد و بررسی اندیشه چهره های دینی مانند مزدک، زرتشت، مانی، ابن مسکویه، شناسایی چهره های معتبر معتزله، تصوف ایرانی، آیین اسماعیلی، برخورد آیین اشعری در برابر خرد گرایی معتزله، درباره غزالی، بررسی حکمت اشراق سهروردی، عصر جدید فلسفه ایرانی از دوره صفویه به بعد و بررسی چهره اندیشمندانی چون ملاصدرا، ملاهادی سبزواری و... از فصول این کتاب به شمار می رود.

وی درحال حاضر ترجمه نیمی از "تاریخ فلسفه ایران" را به پایان برده است.