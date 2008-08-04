تشدید بحران در اوستیای جنوبی اولین آزمون مدودف در برابر غرب

به گزارش خبرگزاری مهر ؛ روزنامه اتریشی "دی پرسه" در تحلیلی در این باره به قلم "ورنا دیتهلم" با اشاره به افزایش بحران در منطقه "اوستیای جنوبی" نوشت : افزایش بحران در این منطقه اولین آزمایش برای حکومت جدید دیمیتری مدودف است.

نویسنده در ادامه این سوالات را مطرح کرد که آیا روسیه در این درگیریها مداخله نظامی خواهد کرد یا محتاطانه بین طرفین درگیر میانجی گری خواهد کرد ؟ مهمتر از همه آیا مدودف در این راستا سیاست های شخصی خود را در پیش خواهد گرفت یا جا در جای پای سلف خود خواهد گذاشت؟

دیتهلم در ادامه خاطر نشان کرد : در حالی ورود مدودف به کرملین امیدها برای تنش زدایی بین روابط روسیه و غرب را بیشتر کرد که تا کنون وی خطوط سرسختانه سلف خود ولادیمیر پوتین را تعقیب می کند.

از نظر کارشناسان کرملین نیز مدودف به خطوط پوتین پایبند خواهد بود و در دوره سه ماهه حکومت خود بر روسیه هنوز تحت قیومیت سلف خود قرار دارد.

نویسنده در پایان اظهار داشت : این احتمال وجود دارد که مدودف روند ملایمتری را در برابر غرب در پیش گیرد اما به خط و مشی سرسختانه پوتین پای بند خواهد بود.

به گزارش مهر ، در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1991 اوستیای جنوبی استقلال خود از گرجستان را اعلام کرد و پس از آن شورایی چهارجانبه متشکل از روسیه، گرجستان، اوستیای جنوبی و شمالی برای بررسی این مسئله تشکیل شد و مذاکرات آن تا چندی پیش ادامه داشت و این در حالی است که تفلیس امید چندانی به نتیجه بخش بودن این مذاکرات ندارد.

مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی با حمایت روسیه خواهان جدایی از گرجستان هستند و این موضوع عامل افزایش تنشها در این منطقه بین گرجستان و هواداران غربی اش و روسیه به عنوان حامی جدایی طلبان شده است .

روسیه برای جلوگیری از حمله گرجستان به آبخازیا و اوستیای جنوبی برای حمایت از جدایی طلبان، نیروهای حافظ صلح در این منطقه مستقر کرده است.