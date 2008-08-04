صدور پروانه فعالیت 191 واحد پرورش گوساله پرواری در همدان

داوود شعبانعلو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این واحدها ظرفیت 19 هزار و 422 رأس گوساله پرواری دارند، افزود: 269 واحد گاو شیری با ظرفیت هزار و 995 رأس نیز پروانه فعالیت دریافت کرده اند.

شعبانلو تعداد پروانه های صادر شده برای مراکز کوچک روستایی را یک هزار و 455 واحد ذکر کرد و یادآور شد: این مراکز در داخل روستاها و حاشیه روستاها راه اندازی شده اند و ظرفیت 16هزار و 775 رأس گاو شیری را دارند.

وی از صدور پروانه برای 159 واحد گوساله پرواری روستایی در همدان خبر داد و با بیان اینکه بیش از 70 درصد هزینه های جاری دامداری ها صرف هزینه تأمین اغذیه دام ها می شود، اظهار داشت: دولت باید برای حمایت از دامداران برنامه های جدید را پیاده کند.

مدیر عامل اتحادیه دامدارن استان همدان خاطرنشان کرد: 185 واحد پرورش گاو شیری با ظرفیت 16 هزار و 115 رأس در استان همدان در حال تأسیس است.