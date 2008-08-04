زائران قم در نیمه شعبان با حداکثر توان جابجا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حامد میرزابیگی قبل از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات سازمان اتوبوسرانی، اتوبوس‌های فعال قم را 170 دستگاه عنوان ‏کرد و گفت: با پیگیری‌های مستمر در آستانه سالروز میلاد حضوت مهدی(عج) ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی به 280 دستگاه اتوبوس خواهد ‏رسید و شهروندان در نیمه شعبان شاهد ارایه خدمات مناسب‌تری از سازمان اتوبوسرانی خواهند بود.‏

وی ادامه داد: در نیمه شعبان اتوبوس‌های سازمان اتوبوسرانی شهروندان و زایران را از سه مسیر ابتدای خاکفرج و شبستان امام خمینی(ره) ‏و همچنین پارک سوار شمالی رودخانه به مسجد مقدس جمکران منتقل خواهند کرد و در سایر نقاط شهر نیز اتوبوس‌های شرکت واحد با ‏همان توان و ظرفیت سابق کار جابجایی شهروندان را انجام خواهند داد.‏

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم در ادامه از کمک سازمان‌های اتوبوسرانی شهر‌های مجاور قم برای سهولت و تسریع در جابه‌جایی زایران ‏در نیمه شعبان خبر داد و گفت: با مکاتبات و رایزنی‌های صورت گرفته با مدیران سازمان‌های اتوبوسرانی شهر‌های مجاور قم تعداد 200 ‏دستگاه اتوبوس توسط سازمان اتوبوسرانی تهران در نیمه شعبان به قم منتقل خواهد شد همچنین از سایر شهر‌ها نیز اتوبوس‌هایی به شهر ‏مقدس قم انتقال داده خواهد شد.‏

وی افزایش 40 درصدی هزینه بلیط‌های اتوبوس را اجتناب ناپذیر دانست و یادآور شد: اصلاح خطوط، نصب ایستگاه‌های جدید و مجهز، ‏احداث پایانه‌ها، خریداری اتوبوس‌های کولردار و... از اقدامات مهم اتوبوسرانی برای بهبود کیفیت خدمات رسانی به شهروندان بوده است.‏

میرزابیگی در بخش دیگری از سخنانش از نظارت دقیق بر دکه‌های فروش بلیط خبر داد و گفت: متصدیان دکه‌های فروش بلیط حتماً باید ‏باقیمانده پول شهروندا را نقداً به آنان پرداخت کنند و در صورت عرضه شکلات، آدامس و... حتماً با آنان برخورد خواهد شد.‏

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی در پایان بر لزوم خصوصی سازی در شرکت اتوبوسرانی تأکید کرد و اظهار داشت: تا اوایل مهر ماه سال ‏جاری سیستم کارت بلیط را راه‌اندازی خواهیم کرد.‏