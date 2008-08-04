شناسایی باندهای ترویج بد حجابی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد روزبهانی صبح امروز باحضور در مرکز نظارت همگانی ناجا ( 197) اعلام کرد: تعدادی از تولیدی ها و فروشندگان پوشاک که با استخدام زنان و دخترانی اقدام به ترویج بدحجابی در جامعه می کردند ، شناسایی و دستگیری شدند.

وی ادامه داد: این افراد با استخدام زنان و دختران لباس های نامتعارف را در اختیار آنان قرار می دادند و آنها با حضور درمعابر اقدام به تبلیغ بدحجابی و استفاده از این نوع لباس ها می کردند که پلیس این افراد را شناسایی و دستگیر کرد.

وی درباره ورود مشروبات الکلی به کشور و اقدامات پلیس در مقابله با آن گفت: پلیس از نقطه صفر مرزی اقدام به کنترل این موضوع کرده و این کنترل باعث شده است تا دسترسی به مشروبات الکلی در داخل کشور بسیار سخت شود.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا همچنین از افزایش مجازات برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان مشروبات الکلی خبر داد وگفت: جریمه های نقدی سنگین باعث کاهش این جرم تعیین شده است.

روزبهانی با اشاره به برخورد با شرکتهای غیر مجازگفت: خوشبختانه پس از اطلاع رسانی صورت گرفته شرکتهای غیر مجاز خود به خود جمع شده ، اما باید به این نکته توجه داشت که تعدادی از رسانه ها بدون هیچ گونه توجه ای به اقدامات آن شرکت ، اقدام به درج آگهی آن می کنند و همین موضوع یکی از مشکلات بزرگ در راستای گسترش اقدامات شرکت های غیر مجاز است.