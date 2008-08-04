  1. جامعه
روزبهانی خبر داد:

شناسایی باندهای ترویج بد حجابی در کشور

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از شناسایی باندهای ترویج بد حجابی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد روزبهانی صبح امروز باحضور در مرکز نظارت همگانی ناجا ( 197) اعلام کرد: تعدادی از تولیدی ها و فروشندگان پوشاک که با استخدام زنان و دخترانی اقدام به ترویج بدحجابی در جامعه می کردند ، شناسایی و دستگیری شدند.

وی ادامه داد: این افراد با استخدام زنان و دختران لباس های نامتعارف را در اختیار آنان قرار می دادند و آنها با حضور درمعابر اقدام به تبلیغ بدحجابی و استفاده از این نوع لباس ها می کردند که پلیس این افراد را شناسایی و دستگیر کرد.

وی درباره ورود مشروبات الکلی به کشور و اقدامات پلیس در مقابله با آن گفت: پلیس از نقطه صفر مرزی اقدام به کنترل این موضوع کرده و این کنترل باعث شده است تا دسترسی به مشروبات الکلی در داخل کشور بسیار سخت شود.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا همچنین از افزایش مجازات برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان مشروبات الکلی خبر داد وگفت: جریمه های نقدی سنگین باعث کاهش این جرم تعیین شده است.

روزبهانی با اشاره به برخورد با شرکتهای غیر مجازگفت: خوشبختانه پس از اطلاع رسانی صورت گرفته شرکتهای غیر مجاز خود به خود جمع شده ، اما باید به این نکته توجه داشت که تعدادی از رسانه ها بدون هیچ گونه توجه ای به اقدامات آن شرکت ، اقدام به درج آگهی آن می کنند و همین موضوع یکی از مشکلات بزرگ در راستای گسترش اقدامات شرکت های غیر مجاز است.

