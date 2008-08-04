  1. استانها
۱۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۴۳

امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت همه گروه ها و مذاهب نیاز داریم

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توطئه های دشمنان علیه ایران گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت همه گروه ها و مذاهب نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر در خواف، محمدرضا سجادیان ظهر امروز در حاشیه گردهمایی علمای تشیع و تسنن که در خواف برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: در این برهه از زمان که ملت ایران از حق مسلم هسته ای خود دفاع می کنند و دشمنان با تمام قدرت علیه ایران توطئه می کنند، بیش از هر زمان دیگری به وحدت همه گروه ها و مذاهب نیاز داریم.

وی برگزاری گردهمایی علمای تشیع و تسنن و تبادل نظر در خصوص ایجاد وحدت، اتحاد ملی و انسجام اسلامی را گامی مثبت در مسیر انسجام وحدت خواند و گفت: وحدت میان شیعه و سنی از گذشته در خواف وجود داشته و در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز این وحدت استوارتر از گذشته بوده است.

سجادیان از اجرای طرحهای صنعتی در مناطق محروم مرزی شهرستان های خواف و رشتخوار خبر داد و افزود: به زودی شاهد احداث کارخانجات فولاد و ذوب آهن در منطقه خواهیم بود.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس ادامه داد: راه آهن خواف - سنگان - هرات از پیشرفت فیزیکی 40 درصدی برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در سال آینده شاهد افتتاح بیمارستان بزرگ خواف خواهیم بود که تمامی این حرکتها نوید بخش رفع محرومیت در منطقه است.

