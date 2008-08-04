بیمه ایران شعبه دامغان به درجه 2 ارتقاء یافت

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران پیش از ظهر امروز در دامغان گفت: 50 درصد از افراد شاغل در بیمه ایران از ایثارگران هستند.

جواد سهامیان مقدم افزود: خدماتی که بیمه ایران به افراد مختلف جامعه انجام می دهد خدمات صادقانه است که کسب رضای خدا وخشنودی دل مردم را به همراه دارد.

مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران افزود: بیمه ایران خسارتهای زیادی را در طول سال پرداخت می کند که باید کمک کرد که به بیمه ایران لطمه های زیادی وارد نشود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی اظهار داشت: بیمه ایران تا کنون موفقیت های خوبی را داشته است.

حجت الاسلام حسن ملک محمدی گفت: با رفتار محبت آمیز پرسنل بیمه ایران با مردم زمینه مراجعه آنان جهت بیمه نمودن اموال آنان را فراهم کنید.

در شهرستان دامغان یک شعبه بیمه ایران و 9 نمایندگی بیمه ایران فعالیت دارد که با ارتقا بیمه ایران شعبه دامغان از درجه 3 به درجه 2نمایندگی بیمه ایران در شهرهای امیریه و دیباج ایجاد خواهد شد.