"گل "خواستار تسریع روند اصلاحات مد نظر اتحادیه اروپا در ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، "عبدالله گل" در مصاحبه با روزنامه ترکیش دیلی با بیان این مطلب از حزب حاکم عدالت و توسعه خواست تا با احیای اصلاحات مد نظر اتحادیه اروپا مسیر پیوستن ترکیه به این اتحادیه را هموارتر کند.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه گفت : ائتلاف با اتحادیه اروپا از اولویتهای کشور بوده و یک تصمیم استراتژیک است اما در حال حاضر این روند سرعت خوبی را ندارد. باید به روند اصلاحات شتاب بیبشتری بخشید.

به نوشته این روزنامه، ترکیه دو سال زمان را برای پشت سر گذاشتن چالشهای سیاسی داخلی صرف کرده و همین امر موجب شد تا توجه کمی به اصلاحات مد نظر اتحادیه اروپا شود اما هم اکنون که حزب حاکم ترکیه با موفقیت توانسته از دادگاه قانون اساسی این کشور بیرون بیاید باید انرژی خود را صرف اصلاحات کند.

عبدالله گل با تاکید بر این مسئله گفت : عزم ما باید حرکت در مسیر مد نظراتحادیه اروپا باشد. پروسه اصلاحات نباید به فراموشی سپرده شود. نیاز است تا ترکیه درباره اصلاحات مد نظر اتحادیه اروپا تمرکز کرده و اصلاحات جامعی را انجام دهد.

گل در خاتمه ضرورت مشارکت همه احزاب، سازمانهای غیر دولتی و سایر فعالان سیاسی را در انجام این اصلاحات ضروری دانست.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا برای قبول عضویت ترکیه اصلاحاتی را در این کشور خواستار شده که انجام آنها به عنوان پیش شرطی برای ورود ترکیه به اتحادیه مطرح هستند.

لازم به ذکر است، ترکیه تاکنون فقط درباره شش شرط از35 شرط اتحادیه اروپا برای پیوستن این کشور به این اتحادیه مذاکره کرده و از یکسال پیش برای بازکردن راه مذاکرات بیشتر با سکولارهای این کشور اختلاف نظر دارد.

اتحادیه اروپا از سال 2003 میلادی بحث بر سر عضویت ترکیه در این اتحادیه را آغاز کرده است. این موضوع با موافقت و مخالفت برخی از اعضای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه روبرو شده است.