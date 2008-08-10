ارائه تسهیلات دانشگاهی برای فارغ التحصیلان آموزش از راه دور

نورالیدن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه ثبت نام داوطلبان برای ادامه تحصیل در مراکز آموزش از راه دور افزود: دانش آموزان می توانند برای ثبت نام به اداره های آموزش و پرورش سراسر کشور مراجعه و از طریق رابطین آموزش از راه دور به این مراکز هدایت شوند.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز همه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی مناطق محروم می توانند در خانه های آموزش محل سکونتشان با استفاده از بسته های آموزشی و کلاس های رفع اشکال ادامه تحصیل دهند.

رئیس موسسه آموزش از راه دور با بیان اینکه در سال گذشته حدود 2 هزار دانش آموز این مراکز در دانشگاه های دولتی پذیرفته شده اند، گفت: همچنین در سال جدید براساس یک تفاهم نامه با دانشگاه پیام نور و بنیاد نهج البلاغه تسهیلات دانشگاهی برای فارغ التحصیلان آموزش از راه دور ارائه می شود.

میرزایی به ارائه خدمات آموزشی موسسه آموزش از راه دور در زندانها اشاره کرد و اظهار داشت: در تمامی زندان های مراکز استانها خدمات آموزش از راه دور ارائه می شود تا علاقمندان به ادامه تحصیل بتوانند از آموزش های ما استفاده کنند.

وی در پایان افزود: با شبکه آموزش نیز گفتگوهایی داشته ایم تا برنامه های مشترکی را برای دانش آموزان ارائه دهیم.