به گزارش خبرنگار مهر، این بازیگر سینما و تلویزیون اسفندماه گذشته در زادگاهش اردبیل یک فروشگاه کتاب افتتاح کرد که مشغله‌های مربوط به آن باعث شد نتواند مدتی مقابل دوربین برود.

قائمیان در نمایی از "شهریار"

او که پارسال مجموعه‌های تلویزیونی "شهریار" کمال تبریزی، "بیصدا فریاد کن" مهدی فخیم‌زاده و "شکرانه" سعید سلطانی را روی آنتن داشت، در فیلم سینمایی "فرزند صبح" به کارگردانی بهروز افخمی نقشی کوتاه بازی کرد.

اسدی سال گذشته اولین فیلم تلویزیونی خود را با نام "اکباتان" ساخت که نوروز پخش شد و "راز" دومین تجربه این کارگردان در این عرصه است. وی مدتی پیش فیلم "تلافی" را روی پرده سینماها داشت.