استان زنجان جزو هفت استان برگزیده کشور در امر بازسازی عتبات عالیات است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالمجید حمدی بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان ماهنشان در دفتر امام جمعه این شهرستان افزود: سال گذشته 125 میلیون تومان از محل نذورات مردمی این استان جهت سازه های فلزی دارالضیافه حضرت سید الشهدا(ع) در کربلای معلی کمک شده است.

حمدی ادامه داد: مردم استان همچنین بیش از یک کیلوگرم طلا جهت امر طلا کاری گنبد مطهر امام جواد (ع) در کاظمین اهدا کرده اند.

وی، اجرای پروژه سنگ کاری حرم مطهر حضرت سید الشهدا(ع) را از دیگر برنامه های در دست اقدام ستاد مذکور این استان عنوان کرد و افزود: هزینه اولیه این پروژه پنج میلیارد ریال برآورد شده است.

حمدی با بیان اینکه طلا کاری مرقد امام موسی کاظم (ع) از دیگر پروژه های محول شده به ستاد بازسازی عتبات عالیات استان زنجان است، تصریح کرد: تعداد نیروهای بکارگیری این استان در عتبات عالیات 120 نفر است و سال گذشته بیش از 300 تن سازه های فلزی با همکاری کارخانه های مستقر در استان زنجان به کربلای معلی انتقال داده شده است.

امام جمعه ماهنشان نیز در این جلسه با اشاره به مذهبی بودن مردم شهرستان ماهنشان گفت: مردم مومن و متعهد شهرستان ماهنشان بارها عشق و ارادت خالصانه خود را به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) ثابت کرده اند.

حجت الاسلام جعفری افزود: مردم این شهرستان سال گذشته بیش از 90 میلیون ریال برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند.