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۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۴۹

شفق "پاییز" روی صندلی کارگردانی می‌نشیند

شفق "پاییز" روی صندلی کارگردانی می‌نشیند

تهیه‌کننده فیلم‌های سینمایی "حماسه مجنون"، "فریاد" و "تقاطع" به زودی با فیلم سینمایی "پاییز" به جرگه کارگردان‌ها می‌پیوندد.

ناصر شفق با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "پاییز" را خودم نوشته‌ام که درباره سال‌های دفاع مقدس است و پیوندی نیز با قصه‌های قرآنی دارد. به زودی آن را به ارشاد ارائه می‌دهم و پس از آن مقدمات ساخت فیلم فراهم می‌شود.

شفق که تهیه‌کنندگی فیلم تلویزیونی "خشاب خالی" را نیز برعهده دارد، درباره این پروژه گفت: بهرام آب‌پرور صداگذاری این فیلم را تمام کرده وآرمان موسی‌پور موسیقی را می‌سازد.

"خشاب خالی" که موضوع آن درباره مواد مخدر است از شبکه اول پخش می‌شود. مسعود آب‌پرور کارگردان و آرش قادری نویسنده این فیلم تلویزیونی هستند و لاله اسکندری، کاوه سماک‌باشی، شبنم مقدمی، آرش تاج و... در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شفق سابقه همکاری با فیلمسازانی چون مرحوم رسول ملاقلی‌پور، مسعود کیمیایی، ابوالحسن داودی و یدالله صمدی را دارد. او برای فیلم "تقاطع" در دهمین دوره جشن خانه سینما تندیس بهترین فیلم را دریافت کرد.

کد مطلب 727116

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