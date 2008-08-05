ناصر شفق با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "پاییز" را خودم نوشته‌ام که درباره سال‌های دفاع مقدس است و پیوندی نیز با قصه‌های قرآنی دارد. به زودی آن را به ارشاد ارائه می‌دهم و پس از آن مقدمات ساخت فیلم فراهم می‌شود.



شفق که تهیه‌کنندگی فیلم تلویزیونی "خشاب خالی" را نیز برعهده دارد، درباره این پروژه گفت: بهرام آب‌پرور صداگذاری این فیلم را تمام کرده وآرمان موسی‌پور موسیقی را می‌سازد.



"خشاب خالی" که موضوع آن درباره مواد مخدر است از شبکه اول پخش می‌شود. مسعود آب‌پرور کارگردان و آرش قادری نویسنده این فیلم تلویزیونی هستند و لاله اسکندری، کاوه سماک‌باشی، شبنم مقدمی، آرش تاج و... در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند.



شفق سابقه همکاری با فیلمسازانی چون مرحوم رسول ملاقلی‌پور، مسعود کیمیایی، ابوالحسن داودی و یدالله صمدی را دارد. او برای فیلم "تقاطع" در دهمین دوره جشن خانه سینما تندیس بهترین فیلم را دریافت کرد.