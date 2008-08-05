سیگار کشیدن والدین موجب بروز حساسیت در کودکان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیکال نیوز تودی اعلام کرد: به دلیل اینکه سیستم ایمنی بدن نسبت به دود سیگار واکنش نشان می دهد ، کودک با بروز علائمی چون عطسه، گرفتگی و آبریزش بینی مواجه می شود که این علائم نشان از بروز حساسیت دارد.

بسیاری از والدین تصور می کنند که فرزندشان زود به زود دچار سرماخوردگی می شود زیرا بسیاری از علائم میان آلرژی و سرما خوردگی مشابه و یا مشترک هستند .

اما در واقع دلیل اصلی این موضوع ، استفاده یکی از اعضای خانواده از سیگار است که دود آن در فضا باقی می ماند و موجب بروز چنین عوارضی می گردد.

بررسی ها نشان می دهد کودکانی که روزانه در معرض دود چندین عدد سیگار قرار می گیرند 3 برابر دیگر کودکان دچار حساسیت می شوند و چنانچه نوزاد باشند ممکن است تا 1 سالگی دچار این عارضه گردند.

متخصصان علت این امر را حساسیت زیاد سیستم ایمنی و تنفسی کودک به ویژه در یکی دو سال اول زندگی به مواد موجود در محیط عنوان می کنند و به همین دلیل به والدین توصیه می کنند سیگار کشیدن را ترک کنند و اگر کودک را به جایی می برند که فردی سیگار می کشد در آن زمان کودک را از فضای اتاق خارج کرده و به محیط باز منتقل نمایند.