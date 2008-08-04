تعویق دوباره جلسه پارلمان عراق درباره قانون انتخابات شوراهای استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، این جلسه فوق العاده اساسا قرار بود دیروز برای تصویب قانون انتخابات برگزار شود اما به خاطر به حد نصاب نرسیدن مجلس به امروز موکول شد.

محمود المشهدانی رئیس مجلس امروز نیز اعلام کرد که برگزاری این جلسه به صبح فردا (سه شنبه) موکول شده است.

مجلس نمایندگان عراق در مجموع 275 عضو دارد که درجلسه اول مرداد تنها 140 نفر از آنها حضور داشتند که از این تعداد 127 نفر به قانون انتخابات شوراها رای دادند. فراکسیون ائتلاف کردها در اعتراض به این قانون صحن مجلس را ترک کرد.

شورای ریاست جمهوری عراق سپس در نشستی با این قانون مخالفت کرد و تصمیم گرفت آن را برای بررسی و تصویب مجدد به مجلس بازگرداند.

محمود عثمان نماینده فراکسیون ائتلاف کردها درمجلس نمایندگان عراق امروز از دستیابی گروههای سیاسی به راه حلی درباره بحران مربوط به قانون انتخابات شورای های استان در این کشور خبر داده بود.

وی درپی رایزنی های گروههای سیاسی عراق گفت که رهبران تشکل های سیاسی به راهکاری برای حل بحران مربوط به قانون انتخابات شوراهای استان از طریق حذف بندی از ماده 24 این قانون دست یافته اند.

عثمان خاطرنشان کرد: این مذاکرات به حذف بندی از ماده 24 قانون انتخابات که بر تقسیم کرکوک به چهار منطقه انتخابیه تاکید دارد و همچنین تاکید بر پایبندی به ماده 140 قانون اساسی منجر شد.

این نماینده عراقی گفت: رویکرد کنونی درراستای تعویق شش ماهه انتخابات شوراهای استان در استان کرکوک نسبت به سایر استانها است.