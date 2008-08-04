نمایش و نقد "زیر نور ماه" در نشست آینه جادو

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد نشست نمایش و نقد فیلم "زیر نور ماه" از ساعت 30/16 فردا سه‌شنبه با حضور منتقدان جوان در در سالن اجتماعات حوزه هنری مرکز ری آغاز می‌شود و پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی دایر خواهد بود.

"زیر نور ماه" دومین فیلم بلند سینمایی میرکریمی بعد از "کودک و سرباز" و داستان طلبه‌ای جوان به نام سیدحسن است که در شرف ملبس شدن و در حالی که همدوره‌ای‌های او درصدد تهیه لباس هستند، درباره راهی که رفته و ادامه آن با خود دچار تناقض می‌شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و حضور در نشست آینه جادو می‌توانند به حوزه هنری مرکز ری در چهارراه چشمه‌علی، کوچه سهیلی، شماره 15 مراجعه کنند یا باشماره‌های33387223-33748856 تماس بگیرند.