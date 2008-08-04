تیم ملی بسکتبال ایران به مصاف آلمان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال کشورمان که پیش از این با تیم های حاضردرالمپیک 2008 پکن از جمله چین، استرالیا و صربستان دیدار کرده بود طی یک دیدار دوستانه دیگربه مصاف تیم ملی آلمان - شرکت کننده در المپیک پکن - می رود.

دیدار دوستانه تیم های ملی بسکتبال ایران و آلمان پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. این بازی در سالن اصلی مسابقات المپیک و در فاصله زمانی 13 تا 15 عصر برگزار می شود.

مهران حاتمی مربی تیم ملی بسکتبال کشورمان با بیان این خبر به خبرنگار مهر گفت: هدف اصلی از برگزاری این بازی محک زدن بازیکنانی است که در طول دیدارهای تدارکاتی گذشته کمتر فرصت بازی پیدا کردند.

وی افزود: همچنین نفرات مصدوم تیم که چند روز گذشته را به استراحت یا انجام تمرینات سبک اختصاص داده بودند، در این بازی وارد میدان می شوند تا میزان آمادگی آنها را برای رویارویی با حریفان المپیکی بسنجیم.

حاتمی درخصوص دیدار تیم ملی با آنگولا اظهار داشت: با وجود رایزنی های انجام شده هنوز برگزاری این بازی و زمان احتمالی آن قطعی نشده است. به همین دلیل خیلی سریع به درخواست مربیان تیم ملی آلمان مبنی بر انجام بازی دوستانه پاسخ مثبت دادیم.

تیم ملی بسکتبال آلمان درگروه B مرحله مقدماتی پیکاره المپیک 2008 پکن با تیم های آنگولا، آمریکا، چین، اسپانیا و یونان دیدار می کند.

تیم ملی بسکتبال ایران نیز درگروه A مرحله مقدماتی پیکارهای المپیک 2008 پکن با تیم های روسیه، لیتوانی، استرالیا، آرژانتین و کرواسی همگروه است. نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال ایران 20 مردادماه مقابل تیم ملی روسیه برگزار می شود.