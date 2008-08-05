میزبانی غرب آسیا ورزشگاه تختی را احیاء کرد / 750 میلیون هزینه شده است

حسن غفاری نایب رئیس فدراسیون فوتبال غرب آسیا با بیان اینکه برگزاری این مسابقات در ورزشگاه تختی، این ورزشگاه قدیمی را از حالت متروکه خارج کرد، اظهار داشت: با همکاری مشترک سازمان تربیت بدنی ، تربیت بدنی استان تهران و فدراسیون فوتبال کار بازسازی ورزشگاه تختی برای میزبانی بازیهای غرب آسیا از حدود یک ماه گذشته آغاز شد و این کار با تلاش شبانه روزی مراحل پایانی خود را سپری می کند.

غفاری تصریح کرد: به منظورمیزبانی شایسته پنجمین دوره مسابقات غرب آسیا تاکنون بالغ بر 750 میلیون تومان برای بازسازی این ورزشگاه قدیمی هزینه شده تا این ورزشگاه پس از سالها به مجموعه ای قابل استفاده و مطابق استانداردهای لازم تبدیل شود.

وی اضافه کرد: با بازسازی ورزشگاه تختی، این مجموعه به دیگر امکانات سخت افزاری فوتبال کشور افزوده شد و از این پس می توان از این ورزشگاه به منظوربرگزاری مسابقات بین المللی و رسمی استفاده کرد.

مسابقات فوتبال غرب آسیا طی روزهای 7 تا 15 آگوست (17 تا 25 مرداد) به میزبانی کشورمان و در ورزشگاه تختی تهران برگزارخواهد شد.