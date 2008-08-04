سه نظامی دیگر آمریکا در عراق کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی سوریه، در بیانیه ارتش آمریکا آمده است: دونظامی آمریکایی امروز براثر انفجار بمب در شرق بغداد کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

با احتساب این نظامی، شمار کشته های ارتش آمریکا از زمان حمله به عراق در ماه مارس سال 2003 میلادی تاکنون به 4 هزار و 130 نفر رسید.

درهمین حال، سرتیپ محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی امروز 52 فرد مورد پیگرد را در استان دیالی بازداشت کرده اند.

وی در این رابطه گفت: نیروهای امنیتی بامداد امروز عملیاتی را برای پاکستازی منطقه الخالص از گروههای مرتبط با القاعده و باندهای جنایتکار اجرا کرده و موفق به دستگیری 34 فرد مظنون و کشف مقادیری سلاح شدند.

العسکری افزود: 18 فرد مورد پیگرد نیز در سایر مناطق دیالی بازداشت شدند.