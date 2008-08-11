صائب با این بیت سعدی که من از بی‌زبانی ندارم غمی/ که دانم که ناگفته دانند همی هم‌عقیده است و می‌گوید اگرچه زبانش زخم شده است و قادر به حرف زدن نیست و یا اینکه مجبور است سکوت اختیار کند اما با این احوال همان دهان زخمی - لبان بسته، دیدگاه پرخون تفسیر فریاد او را می‌کند.

خون به صد رنگینی اظهار شکایت می‌کند/ نیست در ظاهر زبان گر در دهان زخم ما

احوال دل زدیده خونبار روشن است/ حال درون خانه نمایان زروزن است.

صائب حتی رفتارهای غیر کلامی معشوقه را به هزار نگهبان که از حریم و جان او محافظت می‌کنند برابر داشته است به‌ویژه شرم و حیاء یار که همه بد چشمی ها و تجاوز و گستاخی ها را در جا خفه می کند.

حاحت به دور باش ندارد حریم تو / شرم تو با هزار نگهبان برابر است

چه شوخی از نگه بی گناه ما شده است/ که شرم تشنه خون نگاه ما شده است

صائب آنقدر در ارتباط غیر کلامی پیش می رود که زبان و قلم را در بیان ذوق و ضمیرش ناتوان می داد و نامه و مکتوب را پرده بیگانگی می شمارد و از خواندن بهتر دیدن خط استاد است.

چشم در صنع الهی باز کن لب را ببند/ بهتر از خواندن بود دیدن خط استاد را

چون دو دل در آشنایی صاف چون آینه شد/ پرده بیگانگی جز نامه و مکتوب نیست

در نظر صائب چشم‌ها می‌شنوند نگاهها همچو نوشته‌ها و گفته‌ها دارای مضمون هستند و چه بسا مضمونی که فهمش و دریافتنش دشوار تر است. همچنین چشمها خبر دارند.

ز مضمون نگاهش هیچکس سردر نمی‌آرد/ ز مژگان گرچه آن خط مبین زیر و زبر دارد

خبر مرگ ز بیمار نهان می‌دارند/ چشم او حال پریشان مرا نشنیده است

صائب لبها را گرم گفتگو می‌داند فریاد لبان بسته را می‌شنود و بسیار مضمون می‌یابد

این چه ابرو و آن چه پیشانی / این چه لبهای گرم گفتار است

وصف دهان تنگ تو آفاق را گرفت/ در نقطه‌ای که این همه مضمون گذاشته است

دقت کنید که در این بیتها دهان تنگ همان لبان بسته و خاموش و شکل و حالت لبهاست . در این جا لبها سخن می‌گویند و نه زبان و به قول او:

محض حرفی است که او را دهنی ساخته اند / در میان نیست دهانی سخنی ساخته‌اند.

صائب در وصف چشم و مژگان به جایی می‌رسد که تمام هستی را در چشم می‌بیند و سیارات و چرخش و نظم آنها را به حلقه چشم و زمین را به مردمک و حتی هستی و نیستی را به پلک بر هم زدن تشبیه کرده است.

چرخ یک حلقه چشم است و زمین مردمکش/ دو جهان زیر و زبر چون وصف مژگان است.

صائب حتی جوانه‌های رویش موهای پشت لب زنان را بسیار دگرگون و دستخوش تماشا و برازندگی می‌داند.

زگرد خط گرفتم بی‌صفا شد ظاهر آن لب/ کجا رفت آن تبسمها و آن حرف آفرینی‌ها

دقت شود که خط همان سبیل است که صائب بسیار بر آن توجه داشته و خط سبز یا گرد خط در اشعارش فراوان مشاهده می‌شود. صائب چهره را به دریای پرموج و خروش بیکران تشبیه می‌کند که چشم این حباب کوچک از فهم و تغییر و تحول عضلات چهره ناتوان است.

چشم از آن حسن جهانگیر چه ادراک کند/ در حبابی چقدر جلوه کند دریایی

و رابطه چشم و چهره و نگاهها بر روی را به مثابه تخته کلاس و نوشتن با گچ بر آن می‌گیرد. اینکه چهره تخته و مشق و نگاه قلم و گچ و سبیل همچون شبرنگی بر تخته است که دیگر از زیادی بر جای مانده اثر نگاهها و پاک نشدن آن بازتاب شبرنگ در چهره کمرنگ شده است و انعکاس و اثر راستین خود را از دست داده است.

تخته مشق خط شبرنگ یارب چون شود/ صفحه رویی که می‌ماند بر او جای نگاه

به هر حال جای نگاهها بر چهره از تراوش و بازتاب واقعی دل می‌کاهد و یا اینکه آن را تار و کدر می‌کند.

صائب حتی خبر از علم نظر و نظر بازی و سواد چشم هم می‌دهد که صد البته خود استاد این دانش است:

تا شد از علم نظر چشم سوادم روشن / جنبش هر مژه استاد شد سیلی مرا

در جامعه‌ای که معشوقه خود را از عاشق دور نگاه می‌دارد و غیرت و تعصب نمی‌گذارد حرفی میان عاشق و معشوق رد و بدل شود زبان نگاهها و پیام‌رسانی چشمها مؤثر واقع می‌شود و جایگزین زبان کلمات می‌شود چرا که کمتر کسی متوجه ایما و اشارات و ناز و طنازی‌ها و پرسش و پاسخ چشمهاست.

گرچه لبش سر به مهر شرم و خجالت/ داد سخن می‌دهد زبان نگاهش

همچون مژگان هر دو عالم را مبهم انداخته است / از اشارتهای پنهان چشم بازیگوش تو

وقتی تسلط بر احساس واقعی در چشمها خیلی سخت می‌شوند.

به چندین دست نتوانست مژگانش نگه دارد/ زافتادن به هر جانب نگاه نیم مستش را

به هر حال جشم آنقدر در روابط عشاق با هم از جایگاه بالایی برخوردار است که گویی نفس می‌کشد و زنده است و زندگانی صائب فدای یک نفس چشم یار به یاد می‌رود.

چو سرمه‌ای است غبار وجود من صائب/ به باد می‌رود از یک نفس کشیدن چشم

در مورد طرز نگاهها، حالت چشمها و حتی ریز و درشت شدن مردمک چشم که نادیده‌ترین واکنش هیجان در چشمهاست مردم ناخودآگاه تحت نفوذ تأثیرات و ادراکات این قبیل نشانه‌های غیرکلامی هستند. نگاه زیاد به کسی یا شیئی و تعقیب نگاه نشان از علاقه و رغبت فرد به آن کس یا آن چیز دارد.

در این حالت از فرط هیجان و شیفتگی مردمکهای چشم گشاد می‌شوند به آنکه اندک تغییری در شدت و اندازه تابش نور بوجود آید. صائب رازو رمز مردمکها را نیز می‌دانسته است و بر این باور است در جایی که هیچگونه ارتباط چشمی برقرار نیست مردمکها حکم به آرامش و استراحت داده‌اند.

مردمک مهر خموشی است نظر بازان را / در حریمی که نباشد نظر گویایی