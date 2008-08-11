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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۳

نمونه‌هایی از مضامین ارتباطات غیرکلامی در اشعار صائب تبریزی

نمونه‌هایی از مضامین ارتباطات غیرکلامی در اشعار صائب تبریزی

خبرگزاری مهر : علم ارتباطات هم‌اکنون بسیار به ارتباطات غیرکلامی توجه نشان می‌دهد. بخشی از این توجه بدان جهت است که هرچند تعاملات ما با دیگران عموماً با کلام پیش می‌روند مؤلفه‌های غیرکلامی نقشی مؤثر در پیشبرد این تعاملات ایفا می‌نمایند. در این مقال سعی شده نگاهی به مضامین ارتباطات غیرکلامی در اشعار صائب تبریزی انداخته شود.

صائب با این بیت سعدی که من از بی‌زبانی ندارم غمی/ که دانم که ناگفته دانند همی هم‌عقیده است و می‌گوید اگرچه زبانش زخم شده است و قادر به حرف زدن نیست و یا اینکه مجبور است سکوت اختیار کند اما با این احوال همان دهان زخمی - لبان بسته، دیدگاه پرخون تفسیر فریاد او را می‌کند.

خون به صد رنگینی اظهار شکایت می‌کند/ نیست در ظاهر زبان گر در دهان زخم ما

احوال دل زدیده خونبار روشن است/ حال درون خانه نمایان زروزن است.

صائب حتی رفتارهای غیر کلامی معشوقه را به هزار نگهبان که از حریم و جان او محافظت می‌کنند برابر داشته است به‌ویژه شرم و حیاء یار که همه بد چشمی ها و تجاوز و گستاخی ها را در جا خفه می کند.

حاحت به دور باش ندارد حریم تو / شرم تو با هزار نگهبان برابر است

چه شوخی از نگه بی گناه ما شده است/ که شرم تشنه خون نگاه ما شده است

صائب آنقدر در ارتباط غیر کلامی پیش می رود که زبان و قلم را در بیان ذوق و ضمیرش ناتوان می داد و نامه و مکتوب را پرده بیگانگی می شمارد و از خواندن بهتر دیدن خط استاد است.

چشم در صنع الهی باز کن لب را ببند/ بهتر از خواندن بود دیدن خط استاد را

چون دو دل در آشنایی صاف چون آینه شد/ پرده بیگانگی جز نامه و مکتوب نیست

در نظر صائب چشم‌ها می‌شنوند نگاهها همچو نوشته‌ها و گفته‌ها دارای مضمون هستند و چه بسا مضمونی که فهمش و دریافتنش دشوار تر است. همچنین چشمها خبر دارند.

ز مضمون نگاهش هیچکس سردر نمی‌آرد/ ز مژگان گرچه آن خط مبین زیر و زبر دارد

خبر مرگ ز بیمار نهان می‌دارند/ چشم او حال پریشان مرا نشنیده است

صائب لبها را گرم گفتگو می‌داند فریاد لبان بسته را می‌شنود و بسیار مضمون می‌یابد

این چه ابرو و آن چه پیشانی / این چه لبهای گرم گفتار است

وصف دهان تنگ تو آفاق را گرفت/ در نقطه‌ای که این همه مضمون گذاشته است

دقت کنید که در این بیتها دهان تنگ همان لبان بسته و خاموش و شکل و حالت لبهاست . در این جا لبها سخن می‌گویند و نه زبان و به قول او:

محض حرفی است که او را دهنی ساخته اند / در میان نیست دهانی سخنی ساخته‌اند.

صائب در وصف چشم و مژگان به جایی می‌رسد که تمام هستی را در چشم می‌بیند و سیارات و چرخش و نظم آنها را به حلقه چشم و زمین را به مردمک و حتی هستی و نیستی را به پلک بر هم زدن تشبیه کرده است.

چرخ یک حلقه چشم است و زمین مردمکش/ دو جهان زیر و زبر چون وصف مژگان است.

صائب حتی جوانه‌های رویش موهای پشت لب زنان را بسیار دگرگون و دستخوش تماشا و برازندگی می‌داند.

زگرد خط گرفتم بی‌صفا شد ظاهر آن لب/ کجا رفت آن تبسمها و آن حرف آفرینی‌ها

دقت شود که خط همان سبیل است که صائب بسیار بر آن توجه داشته و خط سبز یا گرد خط در اشعارش فراوان مشاهده می‌شود. صائب چهره را به دریای پرموج و خروش بیکران تشبیه می‌کند که چشم این حباب کوچک از فهم و تغییر و تحول عضلات چهره ناتوان است.

چشم از آن حسن جهانگیر چه ادراک کند/ در حبابی چقدر جلوه کند دریایی

و رابطه چشم و چهره و نگاهها بر روی را به مثابه تخته کلاس و نوشتن با گچ بر آن می‌گیرد. اینکه چهره تخته و مشق و نگاه قلم و گچ و سبیل همچون شبرنگی بر تخته است که دیگر از زیادی بر جای مانده اثر نگاهها و پاک نشدن آن بازتاب شبرنگ در چهره کمرنگ شده است و انعکاس و اثر راستین خود را از دست داده است.

تخته مشق خط شبرنگ یارب چون شود/ صفحه رویی که می‌ماند بر او جای نگاه

به هر حال جای نگاهها بر چهره از تراوش و بازتاب واقعی دل می‌کاهد و یا اینکه آن را تار و کدر می‌کند.

صائب حتی خبر از علم نظر و نظر بازی و سواد چشم هم می‌دهد که صد البته خود استاد این دانش است:

تا شد از علم نظر چشم سوادم روشن / جنبش هر مژه استاد شد سیلی مرا

در جامعه‌ای که معشوقه خود را از عاشق دور نگاه می‌دارد و غیرت و تعصب نمی‌گذارد حرفی میان عاشق و معشوق رد و بدل شود زبان نگاهها و پیام‌رسانی چشمها مؤثر واقع می‌شود و جایگزین زبان کلمات می‌شود چرا که کمتر کسی متوجه ایما و اشارات و ناز و طنازی‌ها و پرسش و پاسخ چشمهاست.

گرچه لبش سر به مهر شرم و خجالت/ داد سخن می‌دهد زبان نگاهش

همچون مژگان هر دو عالم را مبهم انداخته است / از اشارتهای پنهان چشم بازیگوش تو

وقتی تسلط بر احساس واقعی در چشمها خیلی سخت می‌شوند.

به چندین دست نتوانست مژگانش نگه دارد/ زافتادن به هر جانب نگاه نیم مستش را

به هر حال جشم آنقدر در روابط عشاق با هم از جایگاه بالایی برخوردار است که گویی نفس می‌کشد و زنده است و زندگانی صائب فدای یک نفس چشم یار به یاد می‌رود.

چو سرمه‌ای است غبار وجود من صائب/ به باد می‌رود از یک نفس کشیدن چشم

در مورد طرز نگاهها، حالت چشمها و حتی ریز و درشت شدن مردمک چشم که نادیده‌ترین واکنش هیجان در چشمهاست مردم ناخودآگاه تحت نفوذ تأثیرات و ادراکات این قبیل نشانه‌های غیرکلامی هستند. نگاه زیاد به کسی یا شیئی و تعقیب نگاه نشان از علاقه و رغبت فرد به آن کس یا آن چیز دارد.

در این حالت از فرط هیجان و شیفتگی  مردمکهای چشم گشاد می‌شوند به آنکه اندک تغییری در شدت و اندازه تابش نور بوجود آید. صائب رازو رمز مردمکها را نیز می‌دانسته است و بر این باور است در جایی که هیچگونه ارتباط چشمی برقرار نیست مردمکها حکم به آرامش و استراحت داده‌اند.

مردمک مهر خموشی است نظر بازان را / در حریمی که نباشد نظر گویایی

کد مطلب 727176

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