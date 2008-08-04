پافشاری روی مشترکات واگراییها را به همگرایی تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالاحد، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تهران پیش از ظهر امروز با محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون جمعیت و توسعه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار کوهکن با اشاره به حضور افراد متخصص در مجلس شورای اسلامی که از پشتوانه کارهای اجرایی در زمینه جمعیت و توسعه برخوردار هستند اظهار امیدواری کرد که فراکسیون جمعیت و توسعه مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظرات صاحبنظران در جهت دستیابی به اهداف سند هزاره سوم در این خصوص گامهای عملی تری را بردارد.

رئیس فراکسیون جمعیت و توسعه مجلس شورای اسلامی در ادامه این دیدار با تاکید بر همکاریهای کشورهای اسلامی و آسیایی ابراز امیدواری کرد تا قاره آسیا در آینده نزدیک به قاره اول در همه بخشها تبدیل شود.

وی افزود : امروزه باید با تاکید و پافشاری روی مشترکات کشورها واگراییهای گذشته به همگرایی تبدیل شود.

در ادامه این دیدار محمد عبدالاحد نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تهران با تشکر از همکاریهای صمیمانه مجلس شورای اسلامی بویژه فراکسیون جمعیت و توسعه با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد تا تجربیات خود در این خصوص را در اختیار دیگر پارلمانها بویژه پارلمانی های آسیایی قرار دهند.

وی در ادامه افزود : مجالس کشورها نقش مهمی در تصویب قوانین و اختصاص منابع به اهداف سند هزاره سوم در بخش جمعیت و توسعه دارند و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای مجلس شورای اسلامی نقش برجسته ای در این خصوص قائل است.

محمد عبدالاحد در ادامه با تشکر از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسال جمعیتی بویژه توجه به سلامت نوزادان قبل و بعد از تولد و اقدامات انجام یافته در خصوص مسائل زیست محیطی و سلامتی و طول حیات خواستار توجه ویژه در برنامه پنج ساله آینده کشور شد.