راهکارهای تعامل بیشتر مجلس و قوه قضاییه بررسی و تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: هیچ گونه چالشی میان مجلس و قوه قضاییه وجود ندارد و تعامل بسیار مناسبی میان مجلس هشتم و دستگاه قضایی برقرار شده است که با همکاری کمیسیون قضایی قطعاً تقویت خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بروز برخی مسائل میان قوه قضاییه و مجلس، این مسائل را ناشی از برداشت‌های متفاوت و نوعی سوءتفاهم نسبت به جایگاه واقعی و استقلال‌دستگاه قضایی دانست و گفت: دستگاه قضایی به صورت کامل و قطعی آماده همکاری با مجلس، به ویژه کمیسیون قضایی است و تدوین راهکارهای تعامل بیشتر و شیوه‌های همکاری از طریق کمیته‌ای مشترک میان دو قوه کاملاً ضروری است.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی همکاری دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس را بسیار مؤثر و در تدوین مقررات ضروری برشمرد و افزود: همکاری دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس باتدبیر و ارائه راهکارهای مناسب و اجرایی دقیق می‌تواند تا سطح همکاری میان سازمان‌های وابسته قضایی و حتی دادگستری‌های سراسر کشور گسترش یابد و قطعاً این گفتمان و همکاری مشترک در سطح گسترده و در سراسر کشور می‌تواند بسیاری از توطئه‌های بدخواهان نظام و عاملان ایجاد تفرقه میان مسئولان را نقش برآب کند.

رئیس قوه قضاییه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست، در برخورد و تعامل خود با مردم و به هنگام شنیدن مشکلات و درد‌ دل‌های آنها مراجعه‌کنندگان خود را به مراجع ذی‌ربط قضایی و سازمان‌های نظارتی ارجاع دهند تا مشکلات حقوقی و قضایی مردم از راه قانونی حل و فصل شود و استقلال و شأن قضات نیز در این روند حفظ گردد. همچنین نمایندگان محترم مجلس به هیچ وجه نباید به صورت مستقیم با قضات تعامل برقرار کنند؛ چرا که هرچقدر ما بدنه دستگاه قضایی؛ یعنی قضات را از این گونه ارتباطات دور نگه‌داریم، اطمینان به دستگاه قضایی بیشتر خواهد شد.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی همچنین خواستار دقت‌نظر نمایندگان در روند و نحوه چگونگی اجرای سیستم قضایی در حوزه‌های نمایندگی خود شد و گفت: در صورت اثبات وجود نوعی تخلف و یا بی‌توجهی به اجرای صحیح امور قضایی، نمایندگان محترم بدون دخالت مستقیم این موارد را به حوزه ستادی قوه قضاییه اطلاع‌دهند تا این گزارش‌ها بررسی و در صورت صحت و اثبات مشکل رفع شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه جدی و اعتماد بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح پیشنهادی قوه قضاییه شد و گفت: در تدوین بسیاری از لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود، از مبانی فقهی اسلامی و نظریات بسیاری از علما و مراجع دینی و گروه‌های تخصصی حقوقی و نیز فتاوای علمای بزرگ استفاده شده است و دقت و توجه نمایندگان هنگام بررسی لوایح در کمیسیون قضایی به این مسئله می‌تواند سرعت تصویب لوایح را افزایش دهد.

در پایان این جلسه مقرر شد، با هدف گسترش همکاری و تعامل نمایندگان با قوه قضاییه زمینه‌های حضور نمایندگان کمیسیون حقوقی در جلسات شورای قضایی استان‌های مختلف فراهم شود.