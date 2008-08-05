دکتر صانعی دره‌بیدی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد افزود: مرحوم علوی‌نیا به به فلسفه‌های تحلیلی و زبان که فلسفه‌های انگلیسی‌زبان هستند علاقه‌مند بود. ایشان چون که در انگلستان درس خوانده بودند و تحصیلات اولیه ایشان مهندس شیمی بودند بعدها به فلسفه تحلیلی توجه نشان دادند.

این استاد فلسفه افزود: علوی‌نیا در ایران از معدود فلاسفه و متخصصان فلسفه تحلیلی بود و بعضی از کارهای کواین و ویتگنشتاین و هاسپرس را ترجمه کرده بود و تدریس می‌کرد. در این کار متخصص بود و صاحب‌نظر و در واقع بار فلسفه تحلیلی در دانشگاه شهید بهشتی را در این زمینه به‌تنهایی به دوش می‌کشید.

صانعی در مورد همکار سابق خود تصریح کرد: ایشان تفسیر مولوی و تفسیر ابن‌عربی می‌گفتند و در جایی تدریس می‌کردند. هرچند که عرفان تفاوت ماهوی با بحثهای فلسفی دارد.

دکتر صانعی دره‌بیدی رابطه مرحوم دکتر علوی نیا با دانشجویان و همکارانش را بسیار خوب دانست. وی را مردی خوش برخورد و مهربان با دانشجویان معرفی کرد. به نظر صانعی فقط گاهی اوقات گله‌ای که دانشجویان از ایشان داشتند این بود که دکتر علوی‌نیا در دادن نمره سختگیر است.

دکتر صانعی دره بیدی در پایان خاطره‌ای از مرحوم دکتر علوی‌نیا نقل کرد: در موزه‌ای در آلمان تصویر تسلیم شدن آخرین پادشاه هخامنشی در مقابل اسکندر را دیدم ، که دیدنش برای هر ایرانی رقت‌انگیز است. دکتر علوی‌نیا هم در موزه‌ای در انگلستان چنین تابلویی را دیده بودند. وقتی من این مشاهده را برای ایشان تعریف می‌کردم بغض گلویم را گرفته بود و گریه کردم. مرحوم دکتر علوی‌نیا گفتند این گریه تو بسیار مرا تحت تأثیر قرار داد. ایشان نیز بسیار گریست.