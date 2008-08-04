شکست مذاکرات مخالفان با دولت زیمبابوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، موکونی راتشیتانگا، سخنگوی دولت آفریقای جنوبی که میانجی مذاکرات صلح در زیمبابوه است با یادآوری شکست مذاکرات امروز دولت زیمبابوه و مخالفان گفت: مذاکرات بر خلاف دو هفته ضرب الاجل تعیین شده از طرف دولت و مخالفان در این کشور که به اتمام رسیده است همچنان ادامه خواهد یافت.



پس ازگذشت یک هفته از بن بست بوجود آمده در مذاکرات رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه با مخالفان، روز گذشته، گفتگوهای دو طرف در آفریقای جنوبی از سرگرفته شده بود.

این مذاکرات در حالی پیگیری می شود که اختلافات میان دولت و مخالفان زیمبابوه همچنان ادامه دارد.

8 مرداد، مخالفان دولت زیمبابوه خبر دادند که مذاکرات درباره تقسیم قدرت در این کشور در کمتر از یک هفته از گذشت گفتگوها در پرتوریا به بن بست رسیده است.

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زیمبابوه این کشور وارد یک بحران سیاسی شد، این انتخابات در تاریخ 29 مارس ( 10 فروردین ) برگزار شد که با وجود تاکید مخالفان بر پیروزی چانگیرای در این انتخابات کمیته برگزاری انتخابات پس از هفته ها بررسی و شمارش آرا اعلام کرد که دور دوم انتخابات باید برگزار شود که این مسئله با مخالفت چانگیرای مواجه شد.

پس از این واقعه، چانگیرای با بهانه قرار دادن این نکته که جانش درخطراست از کشور خارج شد. زیمبابوه از زمان برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 مارس، با یک بحران بسیار گسترده روبرو شد.





