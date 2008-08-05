نگرانی ورزشکاران از آلودگی هوا و رطوبت بالا / تنفس در پکن مشکل است

نصرالله سجادی سرپرست کاروان ورزشی ایران که در دهکده بازیهای المپیک پکن با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود : آلودگی و شرجی بودن هوای پکن به حدی است که تنفس درهوای باز را بسیار دشوار می کند و این امر می تواند بر عملکرد تیم هایی نظیر دوچرخه سواری و تیروکمان که باید مسابقات خود را بیرون از سالن برگزار کنند تاثیرگذار باشد.

وی یادآور شد: شرایط نامساعد جوی شهر پکن رقیب اول ورزشکاران به شمار می رود و امیدوارم نفرات اعزامی کشورمان هرچه زودتر بتوانند خود را با شرایط جوی هماهنگ کنند.

سجادی تصریح کرد: با وجود شرایط نامطلوب آب و هوایی تیم های بسکتبال ، قایقرانی ، بوکس و شنا در دو نوبت صبح و عصر به تمرینات آماده سازی پرداختند و در مجموع ورزشکاران کشورمان در وضعیت آمادگی مطلوبی قرار دارند.

وی در خصوص زمان حضور مسئولان ورزش کشورمان در چین گفت: مهندس علی آبادی به همراه جمعی از معاونان سازمان، مسئولان کمیته ملی المپیک و روسای فدراسیونهای المپیکی روز پنج شنه وارد چین خواهند شد.

سجادی درباره حضور برخی از نمایندگان مجلس در این دوره از بازیهای المپیک اظهار داشت: به جز آقای احمد ناطق نوری که به عنوان رئیس فدراسیون بوکس و نماینده مجلس هشتم در بازیهای المپیک حضور خواهد داشت، هیچیک از نمایندگان مجلس در این دوره از مسابقات حضور نخواهند داشت و در واقع کاروان ایران هیچ میهمان سیاسی ندارد.

سرپرست کاروان ورزشی ایران یادآور شد: با ورود ورزشکاران کشورهای المپیکی به مرور جمعیت ورزشکاران حاضر در دهکده بازیها رو به افزایش است و پیش بینی می شود ظرف روزهای آینده اغلب ورزشکاران وارد دهکده بازیهای المپیک شوند.