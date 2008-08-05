۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۱۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نگرانی ورزشکاران از آلودگی هوا و رطوبت بالا / تنفس در پکن مشکل است

سرپرست کاروان ورزشی ایران با اشاره به آلودگی هوای شهر پکن تصریح کرد: با وجود تمامی اقدامات پیشگیرانه مسئولان المپیک ، شهر پکن همچنان از آلودگی بالایی برخوردار است و این امر می تواند بر عملکرد تیم ها تاثیر منفی بگذارد.

نصرالله سجادی سرپرست کاروان ورزشی ایران که در دهکده بازیهای المپیک پکن با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود : آلودگی و شرجی بودن هوای پکن به حدی است که تنفس درهوای باز را بسیار دشوار می کند و این امر می تواند بر عملکرد تیم هایی نظیر دوچرخه سواری و تیروکمان که باید مسابقات خود را بیرون از سالن برگزار کنند تاثیرگذار باشد.

وی یادآور شد: شرایط  نامساعد جوی شهر پکن رقیب اول ورزشکاران به شمار می رود و امیدوارم نفرات اعزامی کشورمان هرچه زودتر بتوانند خود را با شرایط جوی هماهنگ کنند. 

سجادی تصریح کرد: با وجود شرایط نامطلوب آب و هوایی تیم های بسکتبال ، قایقرانی ، بوکس و شنا در دو نوبت صبح و عصر به تمرینات آماده سازی پرداختند و در مجموع ورزشکاران کشورمان در وضعیت آمادگی مطلوبی قرار دارند.

وی در خصوص زمان حضور مسئولان ورزش کشورمان در چین گفت: مهندس علی آبادی به همراه جمعی از معاونان سازمان، مسئولان کمیته ملی المپیک و روسای فدراسیونهای المپیکی روز پنج شنه وارد چین خواهند شد.

سجادی درباره حضور برخی از نمایندگان مجلس در این دوره از بازیهای المپیک اظهار داشت: به جز آقای احمد ناطق نوری که به عنوان رئیس فدراسیون بوکس و نماینده مجلس هشتم در بازیهای المپیک حضور خواهد داشت، هیچیک از نمایندگان مجلس در این دوره از مسابقات حضور نخواهند داشت و در واقع کاروان ایران هیچ میهمان سیاسی ندارد.

سرپرست کاروان ورزشی ایران یادآور شد: با ورود ورزشکاران کشورهای المپیکی به مرور جمعیت ورزشکاران حاضر در دهکده بازیها رو به افزایش است و پیش بینی می شود ظرف روزهای آینده اغلب ورزشکاران وارد دهکده بازیهای المپیک شوند.  

کد مطلب 727225

