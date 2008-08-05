جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه 15 مرداد سال 1387 و سوم شعبان 1429 قمری مصادف با میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار است.

طی روز جاری برنامه های متعددی در حوزه اجتماعی برگزار می شود که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

نشست خبری توزیع کتاب های درسی در سال تحصیلی جدید

نشست خبری مدیر کل چاپ و توزیع کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه توزیع کتاب های درسی در سال تحصیلی 88-87 امروز راس ساعت 10 صبح در ساختمان شماره 4 این سازمان واقع در خیابان ایرانشهر شمالی، پایین تر از پل کریم خان زند برگزار می شود.

مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه

دکتر علیرضا جمشیدی نیز مصاحبه مطبوعاتی را با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف در سالن نیم طبقه وزارت دادگستری واقع در میدان ارک دارد.

این نشست در ساعت 10 صبح امروز برگزار می شود.

سمینار هفته جهانی شیر مادر با حضور وزیر بهداشت

سمینار هفته جهانی شیر مادر با حضور دکتر کامران باقری لنکرانی، معاون سلامت وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی و جمعی دیگر از مسئولان علمی کشور برگزار می شود.

این سمینار در تالار امام خمینی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در بزرگراه شهید چمران، اوین راس ساعت 9 صبح آغاز می شود.

آیین بزرگداشت پیشکسوت طب اطفال

سازمان نظام پزشکی کشور آیین بزرگداشت دکتر احمد سیادتی از استادان پیشکسوت طب اطفال و رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور را با حضور اساتید و اعضای جامعه پزشکی از ساعت 11 تا 13 در سالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی تهران برگزار می کنند.

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

آخرین برنامه حوزه اجتماعی طی روز جاری ، جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران است که با حضور دانشجو استاندار تهران و با محوریت موضوعاتی همچون روند تغییرات شاخص های نیروی انسانی، ساماندهی امور جوانان و... در ساعت 15 بعد از ظهر و در سالن اجتماعات استانداری تهران برگزار می شود.