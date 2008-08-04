تقدیر از کلانی و حضور مسئولان سفارت آلمان در آزادی / شعار علیه دایی، آقایی و کعبی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سایپا و پرسپولیس که عصر امروز با قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با پیروزی یک بر صفر شاگردان قطبی به پایان رسید.

این دیدار حاشیه های جالبی داشت که آنها را در زیر می خوانید:

* پیش از آغاز مسابقه دور زمین چمن ورزشگاه آزادی توسط بادکنک های رنگین تزئین شده بود. همچنین تعدادی از کودکان با پوشیدن پیراهن ها و در دست داشتن پلاکاردهایی دو تیم، وارد زمین شدند و پیش از ورود دو تیم به زمین و شروع رسمی مسابقه این بادکنک ها را به هوا فرستادند.

* مصطفوی مدیرعامل، فرخزادی، هدایتی و نژادفلاح اعضای هیئت مدیره و حسین کلانی عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس به همراه شهریاری عضو هیئت مدیره باشگاه سایپا از جایگاه این دیدار را تماشا کردند. همچنین مهدی واعظی هم در این جایگاه نشسته بود ، بارها توسط تماشاگران این تیم تشویق شد.

* علی دایی اواسط نیمه دوم وارد ورزشگاه آزادی شد ولی پس از آنکه چهره وی توسط اسکوربرد ورزشگاه آزادی نمایش داده شد، پس از تشویق کوتاه مدت این مربی توسط تعدادی از تماشاگران، بسیاری از هواداران حاضر در ورزشگاه آزادی برای دقایقی علیه سرمربی تیم ملی شعار دادند.

* مسئولان سفارت آلمان برای تماشای این مسابقه و عملکرد لیت بارسکی در جایگاه ویژه حضور داشتند. همچنین مهدی تاج نائب رئیس فدراسیون فوتبال هم از این جایگاه دیدار را تماشا می کرد.

* افشین قطبی به همراه پیروانی، مارکو و عابدزاده پیش از آغاز مسابقه با دسته گل به سمت نیمکت سایپا رفتند.

* پیش از آغاز مسابقه عباس آقایی و حسین کعبی بازیکنان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس برخلاف انتظار به سمت نیمکت پرسپولیس نرفتند اما میثاق معمارزاده با دسته گل به سمت نیمکت سایپا رفت و از مربیان و همبازیان پیشین خود برای حضور در میدان رخصت گرفت.

* در ابتدای مسابقه تماشاگران منتسب به باشگاه پرسپولیس با شعارهایی علیه کعبی و آقایی، آنها را بی تعصب خواندند.

* اعتراض قطبی به عملکرد داور، خصوصا در نیمه نخست بسیار غیر منتظره بود. البته وی در دو نیمه بارها از محدوده مجاز مربیان خارج شد تا داور چهارم تذکرات متعددی به وی برای رعایت قانون بدهد.

* مارکو مربی برزیلی پرسپولیس در پایان هر دو نیمه در کنار ورودی رختکن ایستاد و به تمام بازیکنان خسته نباشید گفت که حرکت وی با تشویق هواداران همراه شد.

* در بین دو نیمه و در حرکتی قابل تقدیر مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال از حسین کلانی پیشکسوت تیم پرسپولیس و تیم ملی تقدیر کرد.

* اشتباهات متعدد میرزاپور در جریان این دیدار با تشویق این دروازه بان توسط هواداران پرسپولیس همراه شد که وی را با شعار طعنه آمیز "میرزاپور دوستت داریم" تشویق کردند.