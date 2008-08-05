تصویب طرح بازنگری سیاستهای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

مسئول تدوین طرح بازنگری اهداف و سیاستهای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این طرح در جلسات گذشته شورای آموزشی و تربیتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تصویب و برای تایید نهایی به شورای عالی حوزه علمیه قم ارسال شده است.

حجت الاسلام جوان آراسته افزود: این طرح در قالب مستندات، اطلاعات و تحلیل ها تدوین شده است. در بخش مستندات این طرح، دیدگاهها و نظریات حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری و دیگر بزرگان حوزه و 370 پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران، اساتید و فارغ التحصیلان قرار گرفته است.

وی افزود: در بخش اطلاعات، تحلیلهای پردازش شده بخش اول در سطوح مختلف حوزوی و در بخش سوم تحلیل و جمع بندی نتایج در قالب یک مقدمه و سه فصل شامل مبانی و مستندات، مدلهای مطرح در دوره عمومی و پیشنهاد نهایی در زمینه اهداف و سیاستهای سطوح 1 تا 4 حوزه (کاردانی تا دکتری) تدوین شده است.