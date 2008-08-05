۱۵ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۱۴

کارگاه انتخاب رشته دانشگاهی فرزندان طلاب حوزه های علمیه برگزار شد

کارگاه انتخاب رشته مراکز آموزش عالی فرزندان طلاب حوزه های علمیه توسط مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان برگزار شد.

مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این کارگاه آموزشی ویژه فرزندان روحانیون و طلاب علاقمند به تحصیل در مراکز آموزش عالی به صورت رایگان در دو مرحله برگزار شد.

حجت الاسلام سبزیان افزود: در مرحله اول این کارگاه که قبل از کنکور برگزار شد، مهارتهای مختلف شامل مدیریت زمان، روش های تست زنی و دیگر موضوعات مرتبط برگزار شد. در مرحله دوم نیز داوطلبانی که امتیاز لازم برای انتخاب رشته به دست آوردند با شیوه های مناسب انتخاب رشته در مراکز آموزش عالی آشنا شدند.

