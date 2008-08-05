تمامی بلیت مسابقات المپیک به فروش رسید/ گرانی بلیت مراسم افتتاحیه

به گزارش خبرگزاری مهر، بلیت رقابت‌های این دوره با استقبال خوبی روبرو شده است و کلیه 8/6 میلیون قطعه بلیتی که برای این رقابت‌ ها در نظرگرفته شده بود در اختیار تماشاگران قرار گرفته است. از این تعداد بلیت،570 هزارقطعه مربوط به رقابت ‌های فوتبال است که هنوز تعدادی از آن باقی مانده است.

گرانترین بلیت این مسابقات مربوط به مراسم افتتاحیه در روز 8 آگوست (18 مرداد) است که مبلغ 645 دلارقیمت دارد اما بر اساس اعلام مسئولان برگزاری المپیک بیش از58 درصد بلیت‌های این مسابقات کمتر از 13 دلار قیمت دارند.



در المپیک 2004 آتن تنها حدود دوسوم از 3/5 قطعه بلیت مسابقات فروش رفت و بسیاری ازصندلی‌های ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات خالی بود.

بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک پکن 18 مردادماه آغاز و تا سوم شهریورماه ادامه خواهد داشت.

